Video: YouTube-Star schrottet nagelneuen Mini GP – „Da hat mein Gärtner ...“

Nur 3.000 Exemplare

Der Mini John Cooper Works GP wird nur 3.000 Mal gebaut – ein YouTuber hat nun genau so einen geschrottet (Symbolbild).

Dumm gelaufen: Ein Autonarr mit fast 700.000 Abonnenten auf YouTube hat seinen frisch angelieferten Mini GP in Rekordzeit zerlegt – und das Ganze auch noch gefilmt.

In seiner Garage stehen ein Lamborghini, ein Ferrari und ein McLaren – doch scheinbar gelüstete es den belgischen YouTube-Star POG (richtiger Name: François Dequidt) nach etwas Go-Kart-mäßigerem. Also bestellt er sich einen der auf weltweit 3.000 Exemplare limitierten Mini John Cooper Works GP. Doch die Corona-Lockdown-Regeln machen dem Belgier eine schnelle Ausfahrt praktisch unmöglich. „Das Problem ist, dass ich ihn nur für unumgängliche Fahrten nutzen darf – den Besuch beim Arzt oder die Fahrt zum Lebensmittelladen“, schreibt POG in einem Instagram-Post. „Ich war gestern einkaufen und brauche keinen Arzt. Und was jetzt? Der YouTuber hat da eine – na, sagen wir mal ETWAS außergewöhnliche – Idee ...

YouTuber POG prescht tatsächlich auf dem gepflegt aussehenden Rasen um seine Villa, driftet und zirkelt um Bäume. Doch nach ein paar Runden schon der Schock: Der Mini überschlägt sich! Der YouTuber bleibt unverletzt. Der nagelneue Mini John Cooper Works GP dagegen hat ordentlich was abbekommen: Der linke Außenspiegel ist zerbrochen, Dach und Fahrertür sind eingedrückt, die Frontscheibe gesplittert. Mit gerade einmal 38 Kilometern auf dem Tacho. Scheinbar war POG in der nach ein paar Runden aufgewühlten Erde hängengeblieben, wodurch es zum Überschlag kam. „Da hat mein Gärtner was zu tun", sagt der YouTuber trocken. Geldsorgen scheint der Belgier offenbar nicht zu kennen.