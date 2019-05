26-Jähriger wegen Kinder-Pornografie verurteilt: Bekannter YouTuber nutzte Fans schamlos aus 

10 Jahre Haft

© dpa / Armin Weigel

Austin Jones war nicht nur in den USA ein bekannter Youtuber und Musiker. Jetzt wandert er wegen Herstellung von Kinderpornografie ins Gefängnis.

Chicago - „Beweise mir, dass du mein größter Fan bist“, das soll Austin Jones von seinen Anhängern gefordert haben. Doch der Liebesbeweis, so wie ihn sich der YouTuber und Musiker vorstellte, hatte es in sich: So verlangte er nämlich nicht nur schmeichelnde Worte von seinen hauptsächlich weiblichen und minderjährigen Followern, sondern Nacktvideos. Im Gegenzug könne er ihnen bei ihrer Model-Karriere helfen oder darum, mehr Follower auf Instagram zu bekommen.

Austin Jones ist bereits mehrfach wegen sexueller Anspielungen aufgefallen

Bereits 2017 habe man Jones wegen der Herstellung von Kinderpornografie verhaftet, berichtet die CNN in Berufung auf die „Offices of the United States Attorneys“. Im Februar soll sich der 26-Jährige zu den Vorwürfen schuldig bekannt haben. Er gestand, in über 30 Fällen Facebook verwendet zu haben, um minderjährige Mädchen dazu zu überreden, ihm pornografische Videos und Bilder zu schicken. Darüber hinaus soll er ihnen genaue Anweisungen gegeben haben, was sie zu tun oder zu sagen hätten oder wie sie tanzen sollten. Laut der Anklageschrift habe er den Mädchen befohlen, ganz nah an die Kamera zu treten, ihren Namen zu sagen und wie alt ihr Hintern ist. Dann soll er sie aufgefordert haben, mit genau diesem zu wackeln.

Bereits im Jahr 2015, noch vor seiner Festnahme, war Jones bereits aufgefallen, als er in einem 16-minütigen Youtube-Video zugab, Fans gebeten zu haben, ihm Videos zu schicken, die sei beim Twerken (Anmerkung der Redaktion: einem Tanz, bei dem in verschiedenen, sexuell aufreizenden Posen mit dem Hintern gewackelt werden muss) zeigten.

Urteil gefallen: 10 Jahre Haft für YouTube-Star

„Sein Handeln nahm seinen Opfern und deren Familien etwas weg, das sie nie wieder zurückbekommen können“, heißt es in der Urteilsverkündung.

Ein Richter aus Chicago verkündete am Freitag das Strafmaß gegen Jones. So ist der 26-Jährige nun zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. „Die Herstellung und der Empfang von Kinderpornografie sind außergewöhnlich ernsthafte Vergehen, die die Sicherheit unserer Kinder und unserer Gesellschaft gefährden“, wird das Urteil begründet.