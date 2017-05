Bei Grabungen: Forscher machen spektakulären Fund in Katakomben

17 Mumien entdeckt

+ © AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES Derzeit gibt es viele spektakuläre Entdeckungen in Ägypten: Das Archivfoto zeigt Grabungen bei Luxor. © AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES

Kairo - Bei Grabungen in Mittelägypten sind 17 Mumien gefunden worden. Die Mumien wurden in freigelegten Katakomben in der Provinz Minja entdeckt.

Das teilte das ägyptische Antiken-Ministerium am Samstag mitteilte. Der Grabungsleiter Salah al-Chuli sprach bei einer Pressekonferenz von einer "bestimmten Anzahl Mumien", auf die die Archäologen in der Region Tuna al-Gabal, südlich der Hauptstadt Kairo, gestoßen seien.

Erst Anfang Mai hatten Archäologen nahe Luxor erstmals die Reste eines symbolischen Grab-Gartens aus der Zeit der Pharaonen entdeckt. Der kleine Garten wurde in der Nekropole Dra Abul el-Naga entdeckt. Mitte April fanden Experten in einem gut erhaltenen Grab aus der Zeit der Pharaonen acht Mumien, farbenprächtige Holzsarkophage sowie rund eintausend Tonfigürchen als Grabbeigabe.

Die ägyptischen Behörden hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe ehrgeiziger archäologischer Projekte angestoßen - in der Hoffnung, neue Entdeckungen könnten mehr Touristen anlocken. Unter anderem suchten sie im Grab von Tutanchamun nach einer geheimen Kammer, in der die Mumie seiner Stiefmutter Nofretete vermutet wurde.

AFP