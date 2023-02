Band nutzt Verspätung im Flugzeug für Konzerteinlage – „Genervte“ Passagiere filmen sie

Von: Bjarne Kommnick

Weil Passagiere außerplanmäßig im Flugzeug festsaßen, hat eine Band an Bord die Gunst der Stunde für einen spontanen Auftritt genutzt.

Reykjavík – Auf einem Flug von Icelandair ist es zu einer außerplanmäßigen Verzögerung gekommen. Aufgrund von orkanartigen Stürmen der Windstufe 11 wurden alle Flugzeuge am internationalen Flughafen von Reykjavík für mehrere Stunden festgesetzt. In einer Maschine, die vor ihrem Abflug in Richtung Irland für rund zehn Stunden am Boden verweilen musste, hat sich dabei eine kuriose Szene abgespielt. Eine Band nutzt die Gunst der Stunde und gibt ein spontanes Konzert für „genervte“ Passagiere.

Fluggesellschaft Icelandair Hauptsitz Reykjavík, Island Gründung 3. Juni 1937 CEO Bogi Nils Bogason

Flugzeug darf nicht starten: Band gibt spontanes Konzert an Bord

Wer aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen oder aus anderen Gründen schon einmal mehrere Stunden unerwartet am Flughafen verweilen musste, weiß, dass in so einer Situation Geduld gefragt ist. Noch schlimmer kann es sein, wenn die Passagiere bereits auf engstem Raum an Bord der Maschine sind und der Flug dann vorerst ausgesetzt wird. In einigen Fällen ist es dann nicht mehr möglich, die Passagiere zurück an den Flughafen zu bringen. Dann heißt es: das Beste draus machen.

Weil ein Flugzeug zehn Stunden festsaß, hat eine Band für die anderen Passagiere einen spontanen Auftritt hingelegt. © TikTok / @jessicapearsoneastwind

Das dachte sich auch eine Band aus dem kanadischen Ottawa. Eigentlich wollten die Folk-Musikerinnen mit Frontfrau Jessica Pearson gerade auf Tour in Europa gehen. Doch der zehnstündige Aufenthalt im Flugzeug hielt die Frauen nicht etwa davon ab, direkt mit ihrer Musik zu starten. Denn die Musikerinnen hatten ihre Instrumente zufällig an Bord. Also entschieden sie sich dafür, das Flugzeug zu unterhalten und ein spontanes Konzert zu geben.

„Für zehn Stunden gestrandet“: Video von spontaner Konzerteinlage im Flugzeug geht viral

Von dem Auftritt ist nun auch ein Video im Netz viral gegangen, das Pearson selbst gepostet hatte. Zu sehen ist sie mit Gitarre und zwei weiteren Musikerinnen mit Gitarre und Geige. „Wir sind für zehn Stunden in Island gestrandet, bei 115 km/h Wind. Zum Glück haben wir unsere Instrumente dabei und können ein Mitsing-Konzert spielen“, schreibt die Musikerin über ihr Video. In Wien musste zuletzt sogar ein Flug landen, weil ein Mann zu starke Blähungen hatte.

Denn der Auftritt soll kein Solo sein. Die drei Frauen singen lautstark den Song „Country Roads“ und animieren die Passagiere mitzusingen. Wie im Video zu sehen ist, scheint das Interesse daran nicht zu gering zu sein, viele Passagiere singen mit oder filmen die Musikerinnen dabei. Auch Teile der Crew scheinen aufmerksam das Konzert zu verfolgen. Am Ende gibt es sogar einen recht großen Applaus. Doch zwischen den Reihen lassen sich auch durchaus genervte oder nicht interessierte Passagiere erkennen.

„Mein größter Albtraum“: Netz spottet über Spontan-Konzert im Flugzeug

Im Netz scheint das Konzert jedoch deutlich schlechter anzukommen, als an Bord. Viele hinterfragen, ob alle in der Maschine mit dem Auftritt einverstanden waren. Ein User kommentiert: „Was ist, wenn das einige dort nicht wollen, jetzt mal ernsthaft?“. Ein anderer Nutzer schreibt: „Das ist mein größter Albtraum“, auch ein anderer kommentiert: „Ich würde so ausrasten“.

Ein Mann schreibt: „Wenn ich Teil der Crew wäre, hätte ich das abgebrochen“. Ein weiterer Nutzer glaubt, „dass der Auftritt die gefühlte Wartezeit für die genervten Passagiere noch verlängert hat“. Immerhin hätten die Reisenden keine Wahl gehabt, das Flugzeug zu verlassen. Ausgesetzt waren alle Passagiere dem Konzert, ob gewollt oder nicht.