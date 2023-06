Touristenhoch auf Mallorca – Lufthansa greift zu ungewöhnlicher Maßnahme

Von: Felina Wellner

Teilen

Nur, wenn der Mallorca-Tourismus Rekordzahlen schreibt, kommt die Boeing 747 zum Einsatz – diesen Sommer ungewöhnlich früh.

Mallorca – Die Boeing 747 landet am 15. Juni und damit bereits einen Monat früher als im Vorjahr auf Mallorca – ein Highlight für Flugzeugfans, aber auch für die Tourismusbranche. Der Einsatz des Jumbo-Fliegers deutet auf rekordverdächtige Besucherzahlen hin.

Boeing 747 gesichtet: Lufthansa reagiert auf Touristenhoch auf Mallorca

Etwa 600 Passagiere passen in eine Boeing 747. Die Lufthansa setzt auf solche Jumbo-Maschinen für Flüge von Frankfurt nach Mallorca und zurück nur in der Hauptsaison. Und zwar nur dann, wenn der große Andrang nicht anders zu bewerkstelligen ist. Dass dies bereits im Juni der Fall gewesen ist, passt zu den Informationen des Inselradios von Mallorca: Die Insel soll demnach „vom 10. bis 30. Juni besonders ausgelastet sein.“ Der Sender verweist dabei auf Buchungszahlen von Hoteliers, Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften. Bereits im Mai sei der Tourismus-Ansturm auf Mallorca besonders hoch gewesen: Der Flughafen von Palma de Mallorca verzeichnete mit 3.421.182 Passagieren einen Anstieg von fast 10 Prozent, heißt es in einer Pressemeldung des Airports.

Ziel Mallorca: Wegen des aktuellen Touristenhochs setzt die Lufthansa auf die Boeing 747. (Symbolfoto) © imago images/Peter Henrich

Wie abgesehen von den Corona-Jahren üblich, kam die erste Boeing 747 bereits zu Ostern und der beginnenden Party-Saison auf Mallorca zum Einsatz. Doch anders als im vergangenen Jahr folgt die anschließende Sommer-Premiere ungewöhnlich früh – im Juni statt im Juli. Möglicherweise wird die „Königin der Lüfte“ in diesem Jahr in Frankfurt und Mallorca besonders häufig zu bestaunen sein.

Flugzeugfans beobachten Jumbo-Flieger nach Mallorca: Darum ist die Boeing 747 ein eher seltener Anblick

Die Boeing 747 gewann in den 70er Jahren an Popularität und galt Jahrzehntelang als größtes Passagierflugzeug der Welt. 2005 wurde es von dem Airbus 380 abgelöst, welches nach dreijähriger Pause aktuell ein Comeback feiert. Die Riesenmaschinen werden für ihre Unwirtschaftlichkeit kritisiert. Die Gründe im Überblick:

Hohe Auslastung kann nicht zuverlässig erreicht werden (durchschnittlich über 80 Prozent)

Vier Triebwerke zu betreiben ist teuer – modernere Varianten bieten ähnliche Kapazitäten mit zwei Triebwerken

Hoher Treibstoffverbrauch

Die großen US-Airlines United und Delta nahmen die Boeing 747-Maschinen schon vor Jahren aus ihren Flotten und immer mehr Airlines kommen hinzu. Die schwindende Beliebtheit führt dazu, dass die „Königin der Lüfte“ Abschied nimmt. Das letzte Modell wurde kürzlich ausgeliefert. Der Produktionsstopp wird den Flieger in den kommenden Jahren somit immer seltener werden lassen. Möglicherweise ein Grund mehr für sogenannte „Planeseeker“, die Mallorca-Einsätze zu verfolgen.