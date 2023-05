„Kettenexplosion“ in Mailand eine „schuldhafte Katastrophe“: Wieder Feuer entfacht

Von: Maximilian Kettenbach, Karolin Schäfer, Martina Lippl

Teilen

In Mailand hat es eine schwere Explosion gegeben. Dann brach ein Feuer aus. Es sind inzwischen erste Details zur Ursache bekannt.

Update vom 12. Mai, 12.44 Uhr: Einen Tag nach der gewaltigen Explosion im Zentrum von Mailand kehrt noch keine Ruhe ein. Es steigt weiter Rauch aus einem Gebäude auf. Am Freitagmorgen ist die Feuerwehr erneut im Einsatz, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Bereits am Donnerstagabend hatte sich demnach wieder ein Feuer am Unglücksort entfacht. Anwohner bemerkten, wie Rauch aus dem Fenster im zweiten Stock stieg und alarmierten die Feuerwehr. In der Früh war es dann wieder zu einem Brandausbruch gekommen, der schnell gelöscht werden konnte, heißt es weiter. Die Schule in der Nähe blieb vorsorglich geschlossen.

Durch die Explosion am Donnerstag (11. Mai) gingen drei Wohnungen in Flammen auf. Dutzende Autos und fünf Motorroller wurden zerstört und beschädigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt wegen einer „schuldhaften Katastrophe“. In 120 Sekunden entwickelte sich ein Inferno in der Via Pier Lombardo, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Sauerstoffflaschen an Bord eines Lieferwagens waren eine „Kettenexplosion“ verantwortlich.

Update vom 11. Mai, 19.16 Uhr: In Mailand kam es am Donnerstagvormittag zu einer Explosion. Zuvor war ein Feuer im Motorraum eines Kleinlasters ausgebrochen, berichtete die italienische Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr. Der Fahrer soll versucht haben, das Feuer zu löschen – vergeblich. Mindestens eine der in dem Wagen transportierten Sauerstoffflaschen mit je rund 31 Litern Inhalt explodierte. Nach Angaben der Feuerwehr soll sich dabei der Fahrer verletzt haben. Er sei mit leichten Brandwunden in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Feuerwehrleute gehen am Einsatzort nach einer Explosion in der Innenstadt. © Claudio Furlan/dpa

Die Mailänder Staatsanwaltschaft will Ermittlungen einleiten. „Die Explosion war verheerend und führte zur Zerstörung zahlreicher Autos und Motorroller sowie zur Beschädigung von Gebäuden“, sagte die Staatsanwältin Tiziana Siciliano der italienischen Zeitung.

Explosion in Mailand – Fahrzeuge in der Innenstadt in Flammen

Erstmeldung: Mailand – Großeinsatz nach Explosion im Zentrum von Mailand (Italien). Dutzende Autos stehen in Flammen. Ein Schulkindergarten und ein Gebäude in der Nähe wurden evakuiert, bestätigt die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco via Twitter. Ein Mann sei bei der Explosion verletzt worden. In einer Apotheke und in zwei Wohnungen sei Feuer ausgebrochen. Die Kinder, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Schule aufhielten, seien unverletzt, vermeldet TV-Sender Sky TG24.

Die Ursache für die Explosion mitten in Mailand am Donnerstagmorgen gegen 11.30 Uhr ist nach ersten Medienberichten noch unklar. Angeblich ist ein Lastwagen mit Sauerstoffflaschen explodiert. Die Sauerstofflaschen könnten sich aber auch in einem daneben geparkten Fahrzeug befunden haben, teilt Ansa unter Berufung auf die örtliche Polizei mit.

„Es handelt sich um einen Lieferwagen mit Sauerstoffflaschen“, erklärte Mailands Bürgermeister Beppe Sala vor der Presse. Nach der Explosion versicherte der Bürgermeister vor Ort, dass ein Anschlag oder ähnliche Ereignisse „ausgeschlossen werden können“. Das berichtet der italienische Sender Sky TG24.

Explosion in Mailand: Feuer und dicke Rauchwolken im Stadtzentrum

In der Via Pier Lombardo ist nach der Explosion in dem Bereich der Porta Romana ein großes Feuer ausgebrochen. In den sozialen Netzwerken sind Videos von dem Vorfall zu sehen. Schwarze Wolken steigen in den Himmel. Feuer ist in einer Apotheke und einer Wohnung in dem evakuierten Gebäude ausgebrochen. Die Sauerstoffflaschen sollen für die Apotheke bestimmt gewesen sein.

Explosion in Mailand: Flammeninferno in der Innenstadt

Mehrere Fahrzeuge haben nach der Explosion in der Innenstadt in Mailand Feuer gefangen. Anfangs wurden von fünf Autos berichtet. Inzwischen sind laut der italienischen Feuerwehr jedoch Dutzende betroffen sein. Bei dem Verletzten handelt es sich um den Fahrer des Lasters. Der 53-Jährige konnte sich laut der Berichte aus dem Wagen retten und habe Verbrennungen erlitten. Das bestätigte Mailands Bürgermeister Beppe Sala via Instagram am Donnerstagnachmittag. Eine weitere Person wurde demnach leicht verletzt. Die Straßen rund um das Gebäude sind derzeit weiträumig gesperrt. Die Gewalt der Explosion ist auf Fotos zu erkennen. Vom Lieferwagen ist offensichtlich nur noch ein schwarzes Gerippe zu erkennen.

Explosion und Flammen in Mailand: Augenzeugin dachte erst an Regen – dann sah sie aus dem Fenster

Eine Anwohnerin in der Nähe des Unglücksorts bekam von der eigentlichen Explosion offenbar zunächst kaum etwas mit. „Ich sah, wie sich der Himmel verdunkelte und sagte mir: ‚Jetzt regnet es‘“, erzählt die Augenzeugin der italienischen Zeitung La Stampa. Sie habe dann aus einem Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock geschaut und eine „schreckliche Dunkelheit gesehen“. Dann habe sie Flammen gesehen und „bumm, bumm, bumm“ gehört. Die Reifen der Autos seien explodiert. Sie und ihr Mann seien das auf die Straße gegangen. Es habe etwa 20 Minuten gedauert, bis die Feuerwehr eingetroffen sei.

„Ich habe die Explosion gehört“, sagte ein junger Mann der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. „Ich lebe hier, ich habe mein Motorrad und mein Auto verloren, die Feuer fingen, ich bin in das Gebäude gegangen, um meine Katzen zu holen, aber es war zu viel Rauch.“

Am selben Tag ereignete sich auch in Ratingen eine Explosion. Ein Mann sorgte für die Detonation in Nordrhein-Westfalen, zwölf Einsatzkräfte verletzten sich. Am Morgen zuvor war die Polizei in Baden-Württemberg bereits im Großeinsatz. Es fielen Schüsse im Sindelfinger Daimler-Werk. Ein Mann hatte zwei andere tödlich verletzt.