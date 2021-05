Autofahrer bekommt Strafzettel – weil Vordermann über Stoppschild fährt?

Falschen erwischt?

+ © Rust/Imago An einer unübersichtlichen Kreuzung ist es wichtig, anzuhalten und den Verkehr zu beobachten. (Symbolbild) © Rust/Imago

Wenn der Vordermann Verkehrsregeln nicht beachtet, ist es oft schwierig, sich richtig zu verhalten. Am Ende bekommt ein Mann sogar selbst einen Strafzettel.

USA – Manche Autofahrer haben es überaus eilig. Wenn Sie dann an einer Kreuzung oder einem Stoppschild halten müssen, halten sie sich nicht immer an die Verkehrsregeln. Schließlich wollen sie schnell weiter. Teilweise zum Leidwesen der Verkehrsteilnehmer, die dahinter fahren. Schließlich machen es einem solche Pkw-Besitzer schwer, sich im Straßenverkehr an die „Spielregeln“ zu halten, weil sie die eigene Konzentration beeinträchtigen. Ein Fahrzeuglenker hat das am eigenen Leib erfahren – und überlegt deswegen sogar, vor Gericht zu gehen.

Der Grund ist ein Strafzettel, den er von der Polizei erhalten hat – allerdings nicht bezahlen will. Schließlich sieht er die Schuld nicht bei sich. Deshalb sucht er Rat auf dem sozialen Netzwerk Reddit und hat dazu ein Video seiner Auto-Dashcam gepostet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie vor ihm ein weißer Chevrolet Camaro an eine belebte Kreuzung fährt.

Schon von weitem ist das Stoppschild zu erkennen, doch der Fahrer denkt nicht daran, davor anzuhalten. Doch am Ende wird er selbst kurze Zeit später von der Polizei angehalten. Er bekommt ein saftiges Bußgeld, doch der Chevrolet-Fahrer kommt ungeschoren davon? Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.