Autofahrer rast in Menschenmenge in China - Elf Tote

In China ist ein Autofahrer auf einen belebten Platz gerast und hat elf Menschen getötet. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Hengdong in der zentralchinesischen Provinz Hunan.

Hengdong - Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, wurden 44 weitere Menschen bei dem Angriff in der Stadt Hengdong in der zentralchinesischen Provinz Hunan verletzt.

Die Stadt erklärte, der Vorfall habe sich am Mittwoch um 19.35 Uhr (Ortszeit) zugetragen. Die Polizei nahm den Fahrer, einen Mann im Alter von etwa Mitte 40, nach eigenen Angaben fest.

Der Mann habe "Schaufeln und Dolche" bei sich gehabt, um Menschen in der Menge zu attackieren, erklärte die Polizei. Der Angreifer, dessen Namen mit Yang angegeben wurde, sei wegen Drogendelikten, Diebstahl und vorsätzlicher Körperverletzung vorbestraft. Er sei ein "rachsüchtiger Wiederholungstäter". Nähere Angaben zum möglichen Motiv des Mannes machte die Polizei nicht.

Auf Bildern, die im Internet kursierten, war ein roter SUV-Wagen mit einer zerbeulten Stoßstange zu sehen. Die Videos wurden von den Zensurbehörden aber schnell wieder entfernt.

Gewaltverbrechen haben in den vergangenen Jahrzehnten in China zugenommen, parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung, welcher die Kluft zwischen arm und reich vergrößert hat.

Breaking! Attack in Hengdong county of Hengyang city, Hunan province in China! Car ran over pedestrians. pic.twitter.com/SeIO5PRLcE — Carl Zha (@CarlZha) 12. September 2018

