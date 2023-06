Auto fährt in Fluss - Angler rettet zwei Frauen

Teilen

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle am Fluss Lenne. © Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa

Ein Auto kommt im Sauerland von der Bundesstraße 236 ab und stürzt in den Fluss Lenne. Zum Glück ist ein Angler in der Nähe.

Werdohl - Ein Angler hat in Nordrhein-Westfalen zwei Frauen aus einem Auto gerettet, das in den Fluss Lenne gefahren war. Warum das Fahrzeug von der Bundesstraße 236 in Werdohl abgekommen war und in die Fluten geriet, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Angler habe den Kofferraum geöffnet und die Frauen an Land gezogen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die lebensgefährlich verletzten Frauen mussten reanimiert werden.

Eine Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Bochum geflogen, die andere per Rettungswagen in ein Krankenhaus in Lüdenscheid gebracht. Möglicherweise war noch eine dritte Person in dem Auto, daher sucht die Feuerwehr den Fluss ab. dpa