Auto fährt gegen Brandenburger Tor - Toter Mann im Wagen

Das Brandenburger Tor ist das Wahrzeichen der Hauptstadt Berlin (Symbolbild). © Joerg Carstensen/dpa

Am Sonntagabend fährt ein Auto gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt. Einsatzkräfte finden in dem Wagen eine leblose Person. Die Ermittlungen laufen.

Berlin - Ein Auto ist gegen eine Säule des Brandenburger Tors in Berlin gefahren. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute eine leblose Person gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Auto. Polizisten seien vor Ort und sicherten Spuren.

Das Auto war am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt geprallt. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. dpa