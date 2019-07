Vier Kinder fahren 1000 Kilometer mit dem Auto - Als die Polizei kommt, wird es noch skurriler 

Sie packten Geld und Angeln ein

„Geht raus, spielen“, hören Kinder heutzutage oft. Was allerdings vier australische Kinder gemacht haben, ist äußerst ungewöhnlich.

Vier Kinder und Jugendliche sind mit einem Auto rund 1000 Kilometer durch Australien gefahren. Ein 14-jähriger Junge, zwei 13-Jährige und eine Zehnjährige griffen sich am Samstag im ostaustralischen Rockhampton ein Allradauto einer der Familien, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie packten Geld und Angeln ein und fuhren durch den Bundesstaat Queensland Richtung Süden. Die Polizei fasste sie am Sonntagabend in der Stadt Grafton im Bundesstaat New South Wales, die fast 1000 Kilometer südlich von Rockhampton liegt.

Australien: Kinder nicht einsichtig - Polizei muss Auto gewaltsam öffnen

Einsichtig waren die Ausreißer dann aber nicht: Sie sperrten sich im Wagen ein. Die Polizisten mussten das Auto gewaltsam öffnen und nahmen die vier fest.

Wer das Auto fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass sich die Gruppe am Steuer abwechselte. Auf ihrer Tour sollen die vier an einer Tankstelle Benzin gestohlen haben. Wer die Idee für den Roadtrip hatte, war unklar. Einer der Jungen stammt aber aus Grafton.

