Mann will Freund aus dem Griff einer Giftschlange befreien – und stirbt vor den Augen seiner Familie

Von: Carolin Gehrmann

Die Hilfsaktion eines Australiers endet tragisch. Sein Freund wird von einer Giftschlange umwickelt. Beim Versuch, ihn zu befreien, treffen den Helfer tödliche Bisse.

Mackay – Für einen Mann im Bundesstaat Queensland, Australien, endete der Besuch eines Schulfestes mit dem Tod. Das Tragische: Er wollte selbstlos seinem Freund helfen, der von einer giftigen Schlange angegriffen wurde. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 9. September, im Rahmen einer Feier zum hundertjährigen Bestehen einer Schule in der Stadt Mackay an der Ostküste des Landes.

Giftige Schlangen und andere für den Menschen gefährliche Tiere sind in Australien weit verbreitet. Aber auch auf Mallorca herrscht derzeit Schlangen-Alarm. In Niedersachsen sorgte kürzlich der Fund von neun Würgeschlangen für Aufregung.

Schlange griff Freund an – Mann will helfen und wird selbst gebissen

In dem aktuellen Fall in Australien griff die Schlange demnach zunächst den Freund an, mit dem der 69-Jährige an der Jubiläumsfeier teilnahm. Sie hatte sich um dessen Knöchel gewickelt. Der Mann versuchte offenbar, den Bekannten aus dem Griff des gefährlichen Tieres zu befreien und es von dessen Bein zu lösen. Dabei wurde der Helfer selbst in den Arm gebissen, wie australische Medien meldeten.

Australische Braunschlange © Yay Images/IMAGO

Nach Schlangenbiss auf Schulfest – Hilfe und Gegengift kamen für den Mann zu spät

Die Schlange biss offenbar gleich mehrfach zu, wie das australische Nachrichtenportal Perth Now unter Berufung auf die zur Hilfe gerufenen Einsatzkräfte berichtet. Der Mann verstarb trotz mehrfacher Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort – vor den Augen seiner Familie. Er erlitt den Einsatzkräften zufolge einen Herzstillstand. Das angeforderte Gegengift traf nicht mehr rechtzeitig auf dem Schulgelände ein.

Tod durch Schlangenbiss – Der Mann erlitt einen Herzstillstand

Anhand der Symptome, die der Mann zeigte, vermuten die Einsatzkräfte, dass es sich um eine Brown Snake (Braunschlange) gehandelt haben könnte, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Diese tagaktiven Giftnattern sind in Australien und Neuguinea verbreitet. Sie gelten als eine der giftigsten Schlangenarten des australischen Kontinents. Ihr Toxin wirkt stark und schädigt die Nervenzellen. Außerdem enthält es gerinnungshemmende Substanzen.

Auch der Freund des Verstorbenen wurde dem Bericht nach von dem gefährlichen Tier gebissen. Er wurde in einem Krankenhaus versorgt und überlebte den Angriff.

Der Freund wurde auch gebissen, überlebte den Angriff der Giftschlange aber

Auch in Europa gibt es giftige Tiere, wie die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne. Sie macht sich inzwischen auch in Deutschland breit. Nicht nur lästig, sondern außerdem gefährlicher, als man denkt, sind auch Mücken, vor allem die Asiatische Tigermücke, die sich ebenfalls rasant in Europa ausbreitet, auch im Norden.