„Inferno“ in Sydney: Hochhaus fängt Feuer und stürzt ein – Video zeigt heftige Szenen

Gebäudeteile werden bei einem Feuer in einem mehrstöckigen Gebäude in Sydney über die Straße geschleudert. © Dean Lewins/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Im Zentrum der australischen Millionenmetropole Syndey brach am Donnerstag ein Feuer aus, das die lokale Feuerwehr als „Inferno“ bezeichnete. Teile der Fassade stürzten ein.

Sydney - In einem mehrstöckigen Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney ist am Donnerstag (25. Mai) ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe dem Hauptbahnhof Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung Sydney Morning Herald am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert. Die lokale Feuerwehr sprach von einem „Inferno“.

Über 100 Einsatzkräfte mit 30 Löschfahrzeugen bringen Brand unter Kontrolle

Die lokale Feuerwehr sprach auf Twitter von einem „Inferno“ und berichtete, man habe das Feuer in die höchste Alarmstufe kategorisiert. Etwa 120 Einsatzkräfte seien mit rund 30 Fahrzeugen im Einsatz, teilte ein Feuerwehrmann der lokalen Zeitung Syndey Morning Herald mit. Auf Twitter schrieb die Feuerwehr indes von über 100 Feuerwehrleuten vor Ort sowie 20 Einsatzfahrzeugen. Videos in lokalen Medien sowie in sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Teil der Fassade des Gebäudes zusammenbrach und herunterstürzte.

Feuer brach offenbar im dritten Geschoss eines leerstehenden Gebäudes aus

Der Brand sei anscheinend im dritten Geschoss ausgebrochen, sagte Feuerwehrchef Adam Dewberry laut dem Sender ABC. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Bei dem Gebäude soll es sich um eine ehemalige Fabrik handeln, die als Hotel umgebaut werden sollte. „Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass beide betroffenen Gebäude leer standen“, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Allerdings hatten Medienberichten zufolge Obdachlose das Gebäude als Unterkunft genutzt.

Die Feuerwehr kündigte an, dass die Löscharbeiten voraussichtlich die ganze Nacht hindurch fortgesetzt würden. Aus Sorge vor übergreifenden Flammen seien auch angrenzende Häuser evakuiert worden, auch mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt. Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren am Nachmittag (Ortszeit) fast in der ganzen Stadt zu sehen, hieß es.

Das Gebäude im Stadtteil Surry Hills stürzte beim Brand ein: Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. © Dean Lewins/dpa/picture alliance

Einsatzkräfte retteten offenbar Tiere aus den Flammen

Eine miauende Katze sei von Polizisten aus dem Gebäude getragen und ihren Besitzern übergeben worden, berichtete Sydney Morning Herald. Menschen auf dem Balkon des in der Nähe befindlichen Aurora Hotels hätten applaudiert, so der Bericht weiter.

Im März dieses Jahres waren im australischen Bundesstaat New South Wales Buschfeuer außer Kontrolle geraten und hatten sich auf einer Fläche von rund 12.000 Hektar ausgebreitet.