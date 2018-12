Mann schläft mit Zwillingen - Ihr Wunsch setzt ihn nun gewaltig unter Druck

Sie teilen sich seit sieben Jahren den Freund

+ © Screenshot/ Instagram AnnaundLucydeCinque Anna und Lucy sehen sich zum Verwechseln ähnlich und teilen sich auch ihren Freund. © Screenshot/ Instagram AnnaundLucydeCinque

Eine ungewöhnliche Beziehung führen die Zwillinge Lucy und Anna aus Australien. Ihr Wunsch an den gemeinsamen Freund Ben bringt ihn an seine Grenzen.

Australien - Eine wahrlich kuriose Beziehung führen die beiden Zwillingsschwestern Lucy und Anna DeCinque. Die beiden 33-jährigen Frauen sehen sich nicht nur zum Verwechseln ähnlich und kleiden sich identisch, sie teilen sich sogar den Partner. Ben Byrne ist der Glückliche an der Seite der hübschen Brünetten.

Seit sieben Jahren funktioniert dieses auf den ersten Blick scheinbar ungewöhnliche Beziehungsmodell. Auf ihrem Instagram-Account, natürlich einer gemeinsamen Fan-Seite, geben die Zwillinge Einblick in ihr Leben, gemeinsam mit Ben.

Auch interessant: Fahrschülerin rammt Kind - Video zeigt, was danach passiert

Zwillinge Anna und Lucy teilen sich Freund: Ben Byrne schläft im Bett in der Mitte

In einem ihrer Videos erklären die beiden 33-Jährigen dann die Intensität ihrer Geschwister-Beziehung: „Wir wachen zusammen auf, wir gehen zusammen zur Toilette, wir trainieren zusammen, wir duschen zusammen, wir werden zusammen sterben“.

Auch interessant: Schock-Video! Mann wird aus dem Nichts vor Lkw geschubst

Die beiden teilen jedoch nicht nur ihre freie Zeit gerne miteinander, sie versuchen sogar ihre Körper auf einem identischen Level zu halten. Damit beide auch in Zukunft wie ein Ei dem anderen gleichen, wird exakt das gleiche gegessen. Auch die Sport-Einheiten werden identisch abgehalten.

Doch damit nicht genug: Auch ihre Beziehung zum gemeinsamen Freund Ben wird exakt identisch gehandelt. Während die beiden Zwillingen noch vor einigen Jahren versucht hatten, ihr Liebesleben strikt voneinander zu trennen, teilen sich die beiden nun ihren Freund. „Wir haben gleichzeitig verschiedene Männer getroffen. Sie wollten uns trennen. Sie wollten uns voneinander getrennt ausführen. Das passt uns nicht. Wir wollen immer zusammen sein“, erklären sie ihr ungewöhnliches Beziehungsmodell.

Lesen Sie auch: Ex-GNTM-Kandidatin zieht blank und erntet Spott wegen eines Details.

Australien: Zwillinge wollen gleichzeitig schwanger werden

Um aufkeimende Eifersucht gar nicht erst entstehen zu lassen, schlafen Anna und Lucy selbstverständlich in einem gemeinsamen Kingsize-Bed mit ihrem geteilten Partner. Ben darf in der Mitte schlafen, damit er natürlich gerechterweise die Hände von beiden Angebeteten halten kann.

Doch ein Wunsch der beiden dürfte den Mann an ihrer Seite ordentlich ins Schwitzen bringen. Seit sieben Jahren lebt das Trio bereits seine gemeinsame Liebe, nun steht bei beiden ein jeweiliger Kinderwunsch ganz weit oben. Doch einfach nur schwanger werden, schwebt Anna und Lucy nicht vor. Um die Sache möglichst perfekt zu machen, wollen beide ihre Kinder am selben Tag zeugen und am gleichen Tag zur Welt bringen.

Eine andere kuriose Geschichte: Aus Rache an einer Behörde hängt ein Anwohner einen gigantischen Mittelfinger in fünf Metern Höhe auf - und die Behörde kann nichts dagegen tun.

Schrecklich ist diese Geschichte hier: Jennifer S. ging auf ihr erstes Date, doch der Abend endete in einer Tragödie. Jetzt wird nach einem Mann gesucht, der eiskalt verschwunden sein soll.

Lesen Sie auch: Beatrice Egli bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt: Böser Witz über ihre Oberweite.

Er lebte noch! Grusel-Fund in Schacht in den USA