Vor beliebtem Touristen-Ort Fraser Island: Australischer Taucher (36) stirbt bei Hai-Angriff

Wegen schweren Verletzungen am Bein

Vor der Küste der australischen Insel Fraser Island ist ein Mann bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen. Das Tier attackierte den 36-Jährigen beim Speerfischen.

Vor der australischen Ostküste ist ein Taucher infolge eines Hai-Angriffs gestorben.

Der 36-Jährige war beim Speerfischen, als das Tier ihn attackierte.

Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten den Mann nicht mehr retten.



Canberra/Fraser Island - Beim Speerfischen ist ein australischer Taucher von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Wie die örtliche Polizei am Samstag mitteilte, war der 36-jährige Taucher gerade beim Fischen mit einem Speer vor der Küste der Insel Fraser im Osten des Kontinents unterwegs, als der Hai angriff.

Noch an der Küste hätten ein Arzt und eine Krankenschwester sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Mann ergriffen, bevor die Sanitäter eintrafen. Doch sei der 36-Jährige am Ende seinen schweren Verletzungen am Bein erlegen, hieß es. Es war der vierte tödliche Hai-Angriff in diesem Jahr in den Gewässern Australiens.

Hai-Attacken passieren immer wieder - erst vor wenigen Wochen am Great Barrier Reef

Im Mai diesen Jahres kam es zu einem brutalen Hai-Angriff am Great Barrier Reef. Einem der beiden Opfer wurde der Fuß abgebissen. Vor der Küste von Französisch-Poynesien attackierte im vergangenen Oktober ebenfalls ein Hai eine Touristen. Er entstellte sie für ihr Leben lang.

Und sogar nahe New York kam es vor zwei Jahren zu einer Hai-Attacke. Am Strand von Fire Island wurden zwei Kinder angegriffen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im nachfolgenden Video.