Familie schläft im Wohnwagen in der Nähe von Wildtieren - dann passiert das Unfassbare

Vater rettet kleinen Sohn

+ © dpa / Moritz Frankenberg Die Familie campte in der Wildnis (Symbolfoto). © dpa / Moritz Frankenberg

Auf der australischen Insel Fraser Island ist einer Familie mit ihrem Wohnwagen das Unfassbare passiert - ein kleiner Junge konnte gerade noch gerettet werden.

Sydney - Auf der bekannten australischen Insel Fraser Island hat ein Vater sein kleines Kind vor einer Dingo-Attacke gerettet. Ein Wildhund war nach Angaben der Rettungskräfte gerade dabei, den Jungen vom Campingwagen der Familie wegzuschleifen, als der Vater einschritt.

Die Familie campte demnach in einer abgelegenen Gegend auf der vor der Ostküste Australiens gelegenen Sandinsel, die ein beliebtes Touristenziel ist. "Die Eltern sind aufgewacht, als das Kleinkind schrie, und haben gehört, dass das Schreien sich immer weiter vom Campingwagen entfernt", sagte der Sanitäter Ben Du-Toit. Der Vater sei aus dem Campingwagen ausgestiegen und habe gesehen, wie der Dingo den Jungen wegschleifte.

Fraser Island (Australien): Mann befreit das Kind und verscheucht die Tiere

Der Mann habe das Kind befreit und die Tiere weggescheucht, schilderte ein Sanitäter dem Sender ABC zufolge. Anschließend konnte der Vater einen Notruf absetzen, obwohl die Familie in einem abgelegenen Teil der Insel campiert hatte und das Handynetz schlecht war. Der schwer verletzte Junge wurde per Hubschrauber in den Küstenort Hervey Bay gebracht und von dort in eine Kinderklinik nach Brisbane geflogen. Er erlitt einen Schädelbruch und Fleischwunden am Kopf und Nacken.

Es war bereits die dritte Dingo-Attacke auf Fraser Island in diesem Jahr. Im Januar war auf der größten Sandinsel der Welt, einer Unesco-Naturerbestätte, ein Sechsjähriger von einem Dingo angegriffen worden. Im März wurden dann eine Französin und ihr Sohn von Dingos angefallen. Die Behörden warnen immer wieder, dass Dingos Wildtiere sind, und rufen deswegen zu besonderer Vorsicht auf.

Fraser Island liegt vor der Ostküste Australiens nördlich von Brisbane im Bundesstaat Queensland. Die größte Sandinsel der Welt ist ein beliebtes Touristenziel - und Heimat für rund 200 Dingos. Die geschützten Tiere sind wichtig für das Ökosystem der Insel und dürfen nur bei akuter Gefahr von Wildhütern erlegt werden.

Ein Wilderer wurde in Südafrika offenbar von Löwen gefressen.

AFP/dpa