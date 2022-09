Polio-Viren im Abwasser: New York ruft Katastrophenalarm aus

Von: Johannes Nuß

Das Abwasser im Bundeststaat New York in den USA ist Polio-Viren verseucht. Gouverneurin Kathy Hochul hat bereits den Katastrophenfall ausgerufen.

New York/Albany – Der Bundesstaat New York hat den Katastrophenalarm ausgerufen. Zuvor seien Polio-Viren in Abwasserproben von vier Stadtbezirken gefunden worden, berichtet die Tagesschau unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. Die ersten Proben seien bereits Ende Juli im Abwasser des Landkreises Rockland im Bundesstaat entdeckt worden, teilte die Regionalregierung in der Hauptstadt Albany zur Ausrufung des Katastrophenfalls auf ihrer Webseite mit. Die Viren wurden das erste Mal seit mehr als zehn Jahren in den USA nachgewiesen. Polio-Viren können die Kinderlähmung auslösen.

Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, rief die Bürger dazu auf, sich gegen die Krankheit impfen zu lassen. Bei Polio dürfe man nichts dem Zufall überlassen, wird die Gesundheitskommissarin von New York, Mary Bassett, in einer Erklärung zitiert. Die WHO hat erst im vergangenen Monat wegen der Affenpocken die Notlage für Europa ausgerufen.

Bei Polio handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, die durch die Polio-Viren ausgelöst werden kann. Das Virus wird durch persönlichen Kontakt übertragen und findet sich am häufigsten in kontaminiertem Wasser. Der Erreger befällt das Zentralnervensystem und führt zu Lähmungen und manchmal zum Tod. Die Krankheit kann nicht geheilt werden, man kann jedoch eine Infektion mit einer Impfung verhindern. Lau der Webseite endpolio.org wurden bisher rund 2,5 Milliarden Kinder gegen die Krankheit geimpft.

Rotary und dessen Partner der globalen Polio-Initiative setzen diese Impfstoffe ein, um allen Kindern weltweit einen Impfschutz zu gewähren.

Polio verläuft nach einer Infektion häufig asymptomatisch, es können aber auch einfache Grippesymptome wie Halsschmerzen, Fieber oder Müdigkeit und Übelkeit auftreten, heißt es im Bericht der Tagesschau. Polio war in den USA lange eine gefürchtete Krankheit, mit bis zu 35.000 Ausbrüchen jährlich.

Polio-Viren im Abwasser von New York: Letzter bekannter Polio-Fall in Deutschland in den 1960er-Jahren

In Deutschland ist das Virus eigentlich seit den 1960-er-Jahren durch flächendeckende Impfkampagnen ausgerottet. Allerdings wurdes im Juni dieses Jahres erstmals in der britischen Hauptstadt London Viren im Abwasser festgestellt. Auch im Vereinigten Königreich gilt die Krankheit eigentlich als ausgerottet. Der letzte Meldung eines Falls von Kinderlähmung aus Großbritannien stammt aus den 1980er-Jahren.