„Treibstoff für Alpträume“: Elfjähriger zieht Fisch mit menschlichen Zähnen aus Dorfteich

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein Junge (11) angelte einen Fisch mit menschenähnlichen Zähnen im Dorfteich. © Screenshot/Instagram

Ein Junge (11) angelte an einem Teich, als er einen skurrilen Fisch aus dem Wasser zieht. Das Exemplar weist ungewohnte Züge auf.

Bremen/Oklahoma City – Mit dem Angler-Glück ist es so eine Sache. Charlie aus Oklahoma (USA) hat vielleicht schon im Alter von elf Jahren den Fang seines Lebens gemacht. Der Junge zog am Wochenende einen Fisch mit einem verstörenden Biss aus dem Dorfteich. In seinem Maul wuchsen menschenähnliche Zähne.

Seltsamer Angler-Fang: Elfjähriger zieht Fisch mit menschlichen Zähnen aus Dorfteich

Und tatsächlich, laut dem Oklahoma Department of Wildlife Conservation (ODWC) angelte der Elfjährige einen Pacu. Der südamerikanische Fisch, eng verwandt mit Piranhas, ist für sein Gebiss mit menschenähnlichen Zähnen bekannt.

Das Pacu-Gebiss verfügt über Schneidezähne, Eckzähne und Backenbeisser, ist auf der Webseite des Tierparks Bern zu erfahren. „Das Pacu-Gebiss weist alle Eigenschaften auf, die sich ein Zahnarzt wünscht.“ Der Pacu (Myleus pacu) ist Vegetarier, heißt es dort. Trotz der kuriosen Kauleiste ernährt sich der Fisch demnach von Gummibaumsamen, Früchten und Wasserpflanzen.

Experten: Fisch mit menschlichen ähnlichen Zähnen kann über einen Meter groß werden

In den Gewässern von Olkahoma ist der Pacu laut ODWC jedoch nicht heimisch. Vermutlich handelt es sich bei dem Fisch um ein ehemaliges Haustier, das – zu groß für ein Aquarium – in dem Teich ausgesetzt worden war. Die Art gilt als invasiv und stellt eine Bedrohung für das lokale Ökosystem dar, schreiben die Behörden. Ein Pacu könne eine Größe bis zu 3,5 Fuß (ca. 107 Zentimeter) (umgerechnet fast, 107 Zentimeter) werden und ein Gewicht von fast 40 Kilo erreichen. Beeindruckende Zahlen. Was ein 50-Kilo-Fang bedeutet, erlebte ein Hobby-Angler in Arkansas (USA). Er zog plötzlich ein „prähistorisches Flussmonster“ aus dem Wasser.

„Angler, die eine Pacu in Oklahoma fangen, werden deswegen gebeten, sie aus dem Wassereinzugsgebiet zu entfernen und ihren örtlichen Wildhüter zu informieren“, schreibt ODWC zum Instagram-Post. Dem jungen Angler Charlie wünscht die oberste Wildbehörde viel Glück bei seinem nächsten großen Fang.

„Das Ding sieht aus wie Opas-Gebiss“ – Junger Angler zieht Fisch mit menschenähnlichen Zähnen aus dem Wasser

Die Kommentare auf das Foto von dem Fisch mit den menschlichen Zähnen folgen prompt. Die meisten amüsieren sich über den schrägen Fang: „Das Ding sieht aus wie Opas-Gebiss“, witzelt ein Nutzer. Ein andere schreibt: „Endlich eine neue Lösung für Implantate.“ Ein Kommentar erkennt in den Fisch-Fotos sogar ein kommerzielles Potenzial: „Der Fisch hat besser aussehende Zähne als die meisten Bewohner in Oklahoma ... Ich sehe eine Zahnwerbung.“

Der Fisch mit den menschenähnlichen Zähnen weckt bei anderen jedoch eher mulmige Gefühle. „Alptraum Treibstoff“, „ein bisschen gruselig“ oder „Danke, ich hasse das“ kommentieren die Nutzer. Viele bedanken sich aber auch einfach bei dem jungen Angler Charlie für seinen Einsatz. Loben den Elfjährigen.

Zehn ungewöhnliche Tiere – sind die wirklich echt? Fotostrecke ansehen

Der Pacu gilt für Menschen als harmlos. Etwas anders liegt es dagegen wohl bei einem Fisch auch mit menschenähnlichen Zähnen, der 2021 für Furore in den sozialen Medien sorgte, wie tz.de berichtet. Lacher gab es natürlich auch für die Fotos in den sozialen Netzwerken. Mit seinen abgeflachten Zähnen knackt der Fisch jedoch Schalentiere auf. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ein menschlicher Finger in seinem Maul landen würde.

Übrigens ist Fischern vor der Küste Kaliforniens ein Pazifischer Riesenkrake ins Netz gegangen. Ein Video dokumentiert diesen erstaunlichen Moment. (ml)