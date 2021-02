Honda Accord Coupé sorgt für Aufsehen: „Wozu braucht man schon einen Umzugswagen?“

Alles muss mit

+ © Reddit (u/aSsAuLt-wEaPoNs) Dieser Anblick sieht aus nach: „Wer kann am meisten stapeln, um sich Lieferkosten zu sparen?“ © Reddit (u/aSsAuLt-wEaPoNs)

Manche Leute müssen sparen, wo’s nur geht. Doch was jetzt ein Honda-Fahrer abzieht, um Transportkosten zu umgehen, lässt die Leute einfach nur fassungslos zurück.

USA – Es gibt sie immer wieder: Diejenigen Autofahrer, die meinen, dass sie keinen Anhänger, Transporter oder Umzugswagen brauchen, weil alle Gegenstände, die sie transportieren wollen, auch locker in den eigenen Wagen passen. Doch unglücklicherweise leiden genau diese Menschen oft an einer Fehleinschätzung – mit der Folge, dass sich teils kuriose Szenen abspielen oder sie sich den Spott und die Häme der umstehenden Passanten zuziehen. Am Ende landen sie dann noch auf sozialen Plattformen wie Reddit, deren zahlreiche User sich mit ironischen Kommentaren überbieten. Diese musste jetzt auch der Fahrer eines Honda Accord Coupé über sich ergehen lassen, als er seine „Ladung“ nach Hause bringen will, wie 24auto.de berichtet.

Ein Mann, der das Unterfangen mit ansieht, kann nicht anders, als bei diesem Anblick mit dem Handy draufzuhalten und es zu filmen. Dabei muss er immer wieder laut losprusten und schreibt obendrüber: „Wozu braucht man schon einen Umzugswagen?“ Das Video beginnt damit, dass der Honda gezeigt wird, auf dessen Autodach mehrere große Kisten und sperrige Gegenstände befestigt sind. Jeder einzelne Karton sowie jedes Objekt ist noch mal mit Gurten oder Seilen festgezurrt und gesichert, das gesamte monströse Konstrukt wiederum mit Stricken an den Radhäusern und am Grill festgemacht. Da kann ja nichts schiefgehen, oder? Zumindest glaubt das der Honda-Fahrer, der anschließend aus der Parkbucht fährt, um seine Reise auf die Hauptstraße fortzusetzen. Doch obwohl er langsam fährt, wankt das Auto verdächtig nach rechts und links. Es sieht so aus, als würde der Honda jeden Moment umkippen.*24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks