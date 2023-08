„Aufregendste Fotos von Nessie“: Gibt es das Monster doch?

Teilen

Gibt es das Seeungeheuer doch? Neue Bilder heizen die Gerüchte an. © Benedikt von Imhoff/dpa

Schon seit Jahrhunderten gibt es Berichte über ein Seeungeheuer im Loch Ness. Neue Fotos heizen die Gerüchte wieder an. Die Fotografin ist sich sicher: „Es war eindeutig ein Lebewesen und hat sich bewegt.“

Dores - Nessie-Weltrekordsucher Steve Feltham nennt sie „die aufregendsten Oberflächenbilder, die ich je gesehen habe“: Neue Bilder vom Loch Ness haben Gerüchte über ein unbekanntes Wesen in dem schottischen See angeheizt.

Auf den Fotos von Chie Kelly-Kano, die die Zeitung „Telegraph“ veröffentlichte, sind mehrere kleine Hügel zu sehen, die aus dem Wasser ragen und leicht gekräuselte Wellen auf der Oberfläche hinterlassen. „Was ich gesehen habe, sah aus wie eine Schlange“, sagte die 51-Jährige. „Es war eindeutig ein Lebewesen und hat sich bewegt.“

Nessie-Weltrekordsucher: Bilder sind „bemerkenswert“

Die Bilder seien „bemerkenswert“, sagte Feltham, der seit 32 Jahren nach Nessie sucht, der Zeitung. „Sie sind eine Rechtfertigung für alle Menschen, die glauben, dass es in Loch Ness etwas Ungeklärtes gibt.“ Er habe die Fotos geprüft und wisse noch immer nicht, was dort zu sehen ist. Eine weitere Überprüfung sei nun nötig, sagte Feltham.

Entstanden sind die Bilder bereits im August 2018 an der Nordostecke des berühmten Sees in den Highlands. Kelly-Kano habe sie aus Angst, sich lächerlich zu machen, bis jetzt zurückgehalten, sagte sie dem Blatt. Erst die großangelegte Nessie-Suche am vergangenen Wochenende, an der sich die 51-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Scott Kelly und Tochter Alisa als Freiwillige beteiligt hatte, habe sie inspiriert, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Berichte über ein Seeungeheuer im Loch Ness gibt es seit Jahrhunderten. Als 1933 eine Lokalzeitung über die Sichtung eines „walähnlichen“ Wesens berichtete, begann ein Nessie-Hype, der über Schottland hinaus Abenteurer und Besucher anlockte. Längst ist Nessie die wohl bekannteste Tourismusbotschafterin des britischen Landesteils. Nach Ansicht von Wissenschaftlern gibt es keine Hinweise auf ein unbekanntes Lebewesen im Loch Ness. Bei den Sichtungen könnte es sich demnach um große Aale oder Welse, Otter, Robben oder lediglich Treibholz handeln. dpa