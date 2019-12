Sport-Moderatorin (30) stirbt auf dem Weg zur Arbeit - Privatjet stürzt ab

Tragödie in den USA

+ © Instagram Die TV-Moderaotrin Carley McCord kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. © Instagram

Eine TV-Moderatorin kam bei einem Flugzeugabsturz in den USA ums Leben. Die Maschine war gerade auf dem Weg zu einem Football-Spiel, doch kam dort niemals an.

In den USA stürzte ein Flugzeug auf dem Weg nach Atlanta ab.

An Bord befanden sich sechs Menschen, fünf davon starben.

Eine der Toten ist eine bekannte TV-Moderatorin, die über Football berichtet.

Atlanta - Eine TV-Moderatorin und vier weitere Menschen sind in den USA ums Leben gekommen: Ein Privatflugzeug stürzte auf dem Weg nach Atlanta ab. Nur eine Person überlebte den Vorfall.

TV-Moderatorin stirbt nach Flugzeugabsturz - sie war auf dem Weg zur Arbeit

Wie die Agentur Associated Press (AP) berichtet, wollte die Moderatorin namens Carley McCord gemeinsam mit den anderen Passagieren zu einem College-Football-Spiel in Atlanta anreisen, um dort als Moderatorin am Spielfeldrand zu berichten. Die erst 30-jährige Carley war gleichzeitig die Schwiegertochter des Trainers der LSU Tigers, die an diesem Tag antreten sollten.

Nur etwa eine Meile von dem Abflugort entfernt stürzte das Flugzeug aus noch unbekannten Gründen ab. Insgesamt sechs Personen befanden sich an Bord, nur eine davon überlebte den Absturz. Der 37-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die restlichen fünf Passagiere, darunter auch McCord, kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Auf dem Weg zum Football-Spiel: TV-Moderatorin und vier Menschen sterben

Carleys Ehemann Steve Ensminger Jr. bestätigte den Tod der TV-Moderatorin und schrieb in einer Nachricht an AP: „Es fühlt sich einfach nicht real an.“ Nur drei Tage vor ihrem Tod postete die junge Frau noch ein Weihnachts-Foto auf Instagram, das sie während eines Spiels zeigt.

Auch in der Nähe von Salzburg ist ein Flugzeug abgestürzt. An Bord waren ein deutscher Pilot und seine beiden Töchter. Der Mann überlebte den Absturz nicht.

nz