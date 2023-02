Asteroid „Sar2667“ rast auf Erde zu – Augenzeugen filmen Einschlag

Von: Martina Lippl

Ein Feuerball erleuchtet plötzlich den Himmel über dem Ärmelkanal. Der Asteroid „Sar2667“ sorgte für Staunen im Netz.

London – Ein kleiner Meteorit am Himmel sorgt in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Augenzeugen sind völlig aus dem Häuschen. Sie teilen Aufnahmen von einem ganz besonderen Moment. Sternschnuppen-ähnlich verglüht ein Feuerball am dunklen Nachthimmel. „Wie wunderschön!“, schreibt Twitter Nutzer KadeFlowers zu seinem kurzen Video.

Asteroid „Sar2667“ erleuchtet Nachthimmel – Augenzeugen begeistert

Der Asteroid mit dem Namen „Sar2667“ taucht am Montagfrüh mit einem Feuerschweif am Himmel über dem Ärmelkanal auf, rast immer weiter Richtung Erde. Dann scheint der Himmelskörper zu explodieren. Ein gleißender Blitz erhellt alles für Sekunden. Die Aufnahmen von diesem Lichtschauspiel sind tatsächlich beeindruckend. Sehen Sie selbst:

Asteroid erhellt Nachthimmel über Ärmelkanal: „Ich habe es gerade gesehen und es war großartig“

Atemberaubende Aufnahmen: Asteroid „Sar2267" sorgt am Himmel für ein Spektakel.

Der Asteroid habe beim Verglühen mit einem spektakulären rosa Blitz den Himmel erleuchtet, schreibt eine Twitter Nutzerin. „Ich habe es gerade gesehen und es war großartig“, berichtet ein andere User. „Grün wie ein leuchtender Smaragd und dann sehr schnell leuchtendes Orange.“ Er habe eine absolute Phänomenale Aussicht auf den Asteroiden über dem Ärmelkanal mit Blick auf Frankreich gehabt. Einigen ist es gelungen, Fotos von „Sar2667“ zu knipsen, berichtet merkur.de.

Europäische Raumfahrtagentur Esa sagte Asteroid-Einschlag voraus

Die europäische Raumfahrtagentur Esa und die Weltraumbehörde NASA beschäftigt sich intensiv mit der Asteroiden-Abwehr. Die sogenannte DART-Testmission vergangenes Jahr war ein voller Erfolg. Erstmals in der Weltraumgeschichte wurde ein Asteroid seiner Umlaufbahn geschubst. Es klingt nach einem Plot aus einem Hollywood-Streifen. Zwar befindet sich im Augenblick kein Asteroid auf Kollisionskurs mit unserem Planeten, doch die Weltraumagenturen, wollen auf den Ernstfall vorbereitet sein.

Auch, wenn es sich bei Sarum einen kleinen Meteorit gehandelt hat, wertet die Esa ihre Asteroiden-Vorhersage als Erfolg. „Erst zum siebten Mal wurde ein astroimpact vorhergesagt“, twittert die Esa. „Aber es sei ein Zeichen für die schnellen Fortschritte bei der Vorhersage solcher Ereignisse.“ Zuvor hatte die europäische Raumfahrtagentur mitgeteilt, dass der Asteroid über dem Norden Frankreichs in die Erdatmosphäre eintreten werde.

Was sind Asteroiden?

Asteroiden sind laut Esa „uralte Weltraumgesteine“, die von der Entstehung des Sonnensystems vor rund 4,6 übrig geblieben sind.

Der größte Teil dieses Weltraumschutts umkreist die Sonne zwischen Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidenhauptgürtel.

Vor Milliarden Jahren haben Asteroiden wahrscheinlich komplexe Moleküle und damit auch möglicherweise Leben auf die Erde gebracht.

Allerdings gilt ein Asteroideneinschlag vor rund 66 Millionen Jahren unter Wissenschaftlern als wahrscheinlichste Ursache für das Aussterben der Dinosaurier.

Die Esa möchte eigenen Angaben zufolge bis 2030 einen wesentlichen Beitrag zu einem globalen planetaren Verteidigungssystem leisten. Das System soll etwa drei Wochen im Voraus beispielsweise vor gefährlichen Asteroiden mit einer Größe von mehr als 40 Metern warnen, ist auf der Esa-Webseite zu erfahren.

In der Antarktis suchen Forschende immer wieder nach dem Gestein aus dem Weltraum. Unter schwierigsten Bedingungen sind Wissenschaftler bei einer Expedition auf ein seltenes Prachtexemplar – einen 7,6 Kilo Meteorit – gestoßen. (ml)