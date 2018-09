Vergewaltigung mit Todesfolge: Arzt muss sich für schreckliche Taten vor Gericht verantworten 

Fünf Frauen sind betroffen

Ärzte sollten eigentlich für das Wohlbefinden ihrer Patienten sorgen. In Magdeburg muss sich ein Arzt vor Gericht verantworten, weil er bewusst das Gegenteil getan haben soll, um Frauen sexuell gefügig zu machen.

Magdeburg - Ein Arzt soll Frauen in Sachsen-Anhalt unter Drogen gesetzt haben, um sie sexuell gefügig zu machen. Der 42-Jährige aus Halberstadt muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Magdeburg unter anderem wegen Vergewaltigung mit Todesfolge verantworten. Zehn Taten seit September 2015 werden ihm zur Last gelegt. Der schwerwiegendste Vorwurf: Einer Frau soll der gebürtige Österreicher im Februar eine tödliche Überdosis Kokain verabreicht haben. Sie sei an Kokainvergiftung gestorben, heißt es in der Anklage. Das Gericht müsse prüfen, ob für diese Tat auch eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen oder Totschlags infrage kommt. Vier weitere Frauen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft betroffen.

