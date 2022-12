Rückkehr zur Erde: Orion-Raumschiff kurz vor Splashdown

Von: Patrick Klapetz

Auf dieser Nasa-Aufnahme sind die Erde und der Mond von der „Orion“-Kapsel aus zu sehen. © Uncredited/NASA/AP/dpa

Das Orion-Raumschiff der Mondmission Artemis I kehrt zur Erde zurück. Der Splashdown soll am 11. Dezember 2022 vor der Pazifikküste der USA erfolgen.

San Diego (USA) – Die Mondmission Artemis I ist zurück auf ihrem Weg zur Erde. Das Orion-Raumschiff soll am 11. Dezember 2022 im Pazifischen Ozean landen. Nachdem Eintritt in die Erdatmosphäre sollen sich die Fallschirme der Raumkapsel öffnen und das Orion-Raumschiff soll eine Wasserung, eine Landung zu Wasser, an der Meeresküste San Diegos (Kalifornien) vollziehen.

Bei nächster Artemis-Mission sollen bereits Menschen an Bord sein – Mondlandung bei Artemis III geplant

Während der Landung werden die Geräte des Raumschiffes, die für die Sauerstoff- und Wasserversorgung sowie Wärmeregelung nötig sind, weiterhin in Betrieb bleiben. Zwar handelt es sich um eine unbemannte Mission, jedoch sollen mit der zweiten Artemis-Mission bereits Menschen zum Mond gebracht werden. Artemis II soll voraussichtlich im Mai 2024 mit drei Amerikanern und einem Kanadier zum Mond aufbrechen. Eine Mondlandung soll es aber erst ab Artemis III geben.

Aus diesem Grund will die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA gemeinsam mit ihren internationalen Partnern alle lebensnotwendigen Geräte an Bord des Orion-Raumschiffes testen. Das European Service Module (ESM), dass bei Airbus in Bremen gebaut wird, soll für die Steuerung der Lebenserhaltungsmodule während des Fluges zum Mond und zurück zur Erde zuständig sein. Kurz vor Eintritt in die Erdumlaufbahn wird das ESM vom restlichen Orion-Raumschiff abgekoppelt und soll in der Erdatmosphäre verglühen.

Ein paar Meilensteine der Mondmission Artemis I

Artemis I ist nach mehreren Verzögerungen am 16. November 2022 mit der Mega-Mondrakete SLS (Space Launch System) in den Weltraum aufgebrochen. Wenige Tage darauf erreichte Orion den Mond und schwenkte mit einem Abstand von 70.000 Kilometern in die Mondumlaufbahn ein. Die Erde hat zum Vergleich einen Äquatorumfang von 40.075 Kilometern.

Ein „Selfie“ von Orion am Mond. © IMAGO/NASA/Zuma Wire

Die stärkste Annäherung zum Mond hatte Orion am 21. November um 12:57 Uhr (Weltzeit) erreicht. Die Raumkapsel befand sich dann nur 128 Kilometer von der Mondrückseite entfernt. Seit 50 Jahren und der letzten Apollo-Mission (Apollo 17) war kein Raumschiff dem Mond mehr so nah gekommen. Für eine halbe Mondumrundung benötig Orion ungefähr sechs Tage.

Am 28. November, also 13 Tage nach dem Start, hat das Orion-Raumschiff einen Abstand von 432.194 Kilometer zur Erde erreicht. So weit war vorher noch kein für bemannte Flüge ausgerüstetes Raumschiff von seinem Heimatplaneten entfernt. Die Mondumlaufbahn hat das Raumschiff am 1. Dezember 2022 verlassen und sich anschließend auf den Weg zurück zur Erde gemacht.

Mondmission Artemis I kehrt zur Erde zurück

Die Landung des Orion-Raumschiffes soll am 11. Dezember 2022 ab 11:00 Uhr (Pazifische Standardzeit) live auf YouTube übertragen werden. In Deutschland wird es dann 20:00 Uhr (MEZ) sein. Die Wasserung soll um 21:40 Uhr (MEZ, 12:40 Uhr Ortszeit) erfolgen. Erste Streams werden voraussichtlich schon um 17:00 Uhr mit der Live-Übertragung starten.

Mit der Rückkehr der Mondmission Artemis I können nun auch die wissenschaftlichen Daten ausgewertet werden. Dazu gehören auch Daten eines Experimentes mit zwei weiblichen Phantomen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR. In den Phantomen waren Instrumente zur Messung der kosmischen Strahlung eingebaut. Die Forschenden wollen damit herausfinden, welche Auswirkung die krebserregende Strahlung auf den weiblichen Körper hat.