Reise zum Mars in nur 45 Tagen: NASA erweckt Nuklearprogramm aus dem Winterschlaf

Von: Patrick Klapetz

Künstlerisches Konzept einer bimodalen nuklearen thermischen Rakete in einer niedrigen Erdumlaufbahn. © NASA

Ein nuklearer Antrieb für Raumschiffe ist keine neue Idee. Ein Professor aus Florida hat ein neues Konzept eingereicht, mit dem der Mars nur noch 45 Tage weit entfernt sein soll.

Washington D.C. – Derzeit streben etliche Raumfahrtbehörden und private Firmen die Besiedlung des Mondes an. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und Chinas Raumfahrtagentur CNSA wollen im nächsten Jahrzehnt mit Besatzung zum Mars aufbrechen. Der Konkurrenzkampf weitet sich somit vom Mond zum Mars und darüber hinaus aus. Doch die Reise zum Mars dauert lange.

Reise zum Mars: So lange dauert eine Mission in der Zukunft

Mit konventioneller Antriebstechnik könnte eine bemannte Mission zum Mars bis zu drei Jahre dauern. Diese Missionen könnten alle 26 Monate starten – wenn sich Erde und Mars am nächsten sind. Dieses Zeitfenster wird auch Mars-Opposition genannt. Der Aufenthalt auf dem Mars selbst würde mindestens sechs bis neun Monate andauern.

Doch das muss nicht sein: Mit einem Nuklearantrieb wäre der rote Planet in 45 Tagen erreichbar. Das würde die Gesamtdauer der Mission auf Monate statt auf Jahre reduzieren. Die Hauptrisiken einer Marsmission wie die Zeit in der Schwerelosigkeit und die damit einhergehende Strahlenbelastung würden minimiert werden. Das bedeutet ebenso weniger gesundheitliche Probleme für die Astronauten und Astronautinnen.

Im Atom-Antrieb-Wahn: Weltraum-Wettrüsten im Kalten Krieg – nun für bemannte Marsmissionen relevant

Die Idee eines Nuklearantriebs ist nicht neu. Die ersten Entwicklungen begannen 1955 in den USA. Im Jahr 1959 übernahm die NASA das bereits getestete Projekt Rover der US Air Force und der Atomenergie-Kommission AEC (Atomic Energy Commission) und fokussierte sich auf den Einsatz der atomaren Antriebstechnik für Raumfahrtmissionen.

Schließlich entwickelte sie den Feststoffkernreaktor Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application (NERVA). Dieser nuklear-thermische Antrieb (NTP, Nuclear Thermal Propulsion) besteht aus einem Kernreaktor beziehungsweise Spaltreaktor, um extrem hohe Temperaturen zu erzeugen. Das Triebwerk überträgt die vom Reaktor erzeugte Wärme auf einen Flüssigtreibstoff wie flüssigen Wasserstoff (LH2). Es wird in ionisiertes Wasserstoffgas (Plasma) umgewandelt und schließlich durch eine Düse ausgestoßen, um das Raumfahrzeug anzutreiben. Das wurde auch erfolgreich getestet. Jedoch wurden die Mittel für das Programm nach der beendeten Apollo-Ära im Jahr 1973 drastisch reduziert, bevor irgendwelche Flugtests durchgeführt werden konnten. Zwischen 1965 und 1980 arbeitete die Sowjetunion ebenfalls an einem nuklear-thermischen Antrieb.

Für die Reise zum Mars: Atomarer Antrieb muss nicht nur thermisch sein

Eine weitere Möglichkeit eines atomaren Antriebs wurde beim NASA-Projekt Prometheus von 2003 bis 2005 erforscht. Beim nuklear-elektrischen Antrieb (NEP) wird ein Hall-Effekt-Triebwerk (Ionentriebwerk) von einem Kernreaktor mit Strom versorgt, der ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das ein inertes Gas (wie Xenon) ionisiert und beschleunigt, um Schub zu erzeugen.

Der nuklear-elektrische Antrieb kann die den Schub seines Raumschiffes fast drei Stunden lang aufrechterhalten. Das Schubniveau im Vergleich zu herkömmlichen Raketen und einem nuklear-thermischen Antrieb ist jedoch relativ niedrig. Die Notwendigkeit einer elektrischen Energiequelle bringt auch das Problem der Wärmeabfuhr im Weltraum mit sich, wo die thermische Energieumwandlung unter idealen Bedingungen bestenfalls 30 bis 40 Prozent beträgt.

Elektrisch-thermisch-nuklearer Antrieb als neues Ideal für die Reise zum Mars?

Beide Systeme haben erhebliche Vorteile gegenüber konventionellen chemischen Antrieben. Die NASA hat einige Jahre an einem bi-modalen Nuklearantrieb gearbeitet, einem sowohl elektrischen (NEP) als auch thermischen Nuklearantrieb (NTP). Mit diesem würde eine Marsreise nur 100 Tage dauern.

Noch schneller soll es mit dem Konzept von Ryan Gosse sein. Er ist der Leiter des Hyperschall-Programms an der Universität von Florida und hat am „Innovative Advanced Concepts“-Programm (engl. Programm für innovative fortschrittliche Konzepte, NIAC) der NASA teilgenommen. Für seine Idee „Bimodal NTP/NEP with a Wave Rotor Topping Cycle“ (Bimodaler NTP/NEP mit einem Wellenrotor-Zyklus) bekam er eine Förderung von 12.500 US-Dollar.

Nuklearer Antrieb für Reise zum Mars: Neue Technik soll Dauer auf 45 Tage reduzieren

Gosses Vorschlag sieht eine bi-modale Konstruktion auf der Grundlage eines NERVA-Festkernreaktors vor. Zudem soll ein Druckwellenauflader (wave rotor, kurz: WR) verbaut werden – eine Technologie, die in Verbrennungsmotoren eingesetzt wird. In Verbindung mit einem thermischen Nuklearantriebsmotor würde der Druckwellenauflader den Druck, der durch die Erwärmung des flüssigen Wasserstoff-Brennstoffs im Reaktor entsteht, nutzen, um die Reaktionsmasse weiter zu verdichten.

„Dieses bi-modale Design ermöglicht den schnellen Transit von 45 Tage zum Mars für bemannte Missionen und revolutioniert die Erforschung unseres Sonnensystems im tiefen Weltraum“, verspricht Gosse. Nun muss er das Konzept weiter verfeinern und auf weitere Mittel hoffen, damit sein Konzept in der Realität getestet werden kann – erst auf der Erde, dann im Weltall.

Mars-Missionen der Zukunft: NASA arbeitet an weiteren atomaren Antriebsformen

Gemeinsam mit der Agentur für fortgeschrittene Verteidigungsforschung DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) arbeitet die NASA ebenfalls an einem modernen thermischen Nuklearantrieb, verkündete die NASA am 24. Januar 2023. Dieser soll bis 2027 entwickelt und im Weltraum getestet werden.

„DARPA und NASA blicken auf eine lange Geschichte erfolgreicher Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Technologien für unsere jeweiligen Ziele zurück, von der Saturn-V-Rakete, die erstmals Menschen auf den Mond brachte, bis hin zur robotergestützten Wartung und Betankung von Satelliten“, sagte Stefanie Tompkins, die Direktorin der DARPA.

Künstlerisches Konzept des Raumfahrzeugs DRACO (Demonstration for Rocket to Agile Cislunar Operations), das einen nuklearen thermischen Raketenantrieb demonstrieren soll. Die nuklear-thermische Antriebstechnologie könnte für zukünftige NASA-Missionen mit Besatzung zum Mars eingesetzt werden. © DARPA

Dauer für Reise zum Mars verkürzt sich – zumindest theoretisch

Die Verkürzung der Transitzeit ist eine Schlüsselkomponente für bemannte Missionen zum Mars, da längere Reisen mehr Vorräte und robustere Systeme erfordern. Dadurch können eine größere wissenschaftliche Nutzlast und höhere Leistung für Instrumente und Kommunikation gewährleistet werden.

Neben astronautischen Missionen können nukleare Lösungen beispielsweise als Batterien für Raumsonden zum Einsatz kommen. Die europäische Raumfahrtbehörde ESA will nuklearen Müll dafür verwenden. Bis ungefähr 2030 will sie mehr Unabhängigkeit für ihre Missionen zum Mond und darüber hinaus erreichen.