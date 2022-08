Antikörper gegen alle Corona-Varianten: Neue Erkenntnisse als Hoffnungsschimmer

Von: Alexander Eser-Ruperti

Es ist das große Ziel der Forschung: Ein Vakzin gegen alle Corona-Varianten. Neue Forschungsergebnisse zu Antikörpern machen Mut, doch der Weg ist noch weit.

San Diego – Ein Impfstoff gegen alle Corona-Varianten, das ist nicht nur die Hoffnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), sondern die eines Großteils der Weltgemeinschaft. Die Forschung zum Coronavirus bewegt sich in großen Schritten, und auch im Bereich der Impfstoffforschung gibt es Neuigkeiten: Erneut haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Antikörper gegen alle Corona-Varianten gefunden. Es ist der zweite Fund dieser Art in nur kurzer Zeit. Das stimmt Forschende so wie Forschungs-Interessierte hoffnungsvoll – ein Durchbruch ist es jedoch noch nicht.

Antikörper gegen alle Corona-Varianten: Forschende finden erneut Antikörper gegen Omikron und Co.

Die Meldungen über neue Erkenntnisse der Forschung zum Coronavirus kommen in einer dichten Taktung. Milliardensummen werden in die Untersuchung der Krankheit und die Suche nach Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung weltweit investiert. Tatsache ist, dass sich die Ereignisse überschlagen, das bedeutet jedoch auch, dass viele Forschungsansätze schnell wieder verworfen werden. Ganz oben auf der Agenda der Wissenschaftler steht ein Universalimpfstoff gegen alle Corona-Varianten. Nun haben Forschende in den USA einen Antikörper gegen alle Corona-Varianten gefunden, einen Durchbruch können sie trotzdem nicht vermelden.

Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums zieht mit einer Kanüle den Impfstoff aus einer Glasampulle auf. Die Hoffnung auf einen Universalimpfstoff ist groß. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Für die Entwicklung eines Universalimpfstoffs ist es möglicherweise trotzdem ein wichtiger Schritt, der Weg zum endgültigen Produkt bleibt dennoch vorerst weit: Ein Team der Universität San Diego hat einen Antikörper gefunden, der gegen verschiedene Sars-CoV-2-Varianten ebenso wirkt, wie gegen Sars-CoV-1 und andere Sars-Viren. Laut Focus bezeichnet das Team ihn als „Pan-Sars-Virus“-Antikörper. Die Zahl der verschiedenen Virusvarianten ist groß: Von Alpha über Delta und Omikron bis hin zu Kreuzungen wie Deltakron. Hinzu kommen zahlreiche Subtypen, wie etwa der derzeitige Infektionstreiber Omikron BA.5. Ein Impfstoff gegen sie alle wäre ein Meilenstein.

Antikörper gegen Corona: Wann kommt das Medikament gegen alle Corona-Varianten?

Die Frage stellt sich nicht erst seit Omikron: Wann kommt das Medikament gegen alle Corona-Varianten? Die schlechte Nachricht: Aus den aktuellen Forschungsergebnissen lässt sich nicht die Aussicht auf einen baldigen Universalimpfstoff ableiten. Im Zuge der Forschungen in San Diego waren Untersuchungen an Rhesusaffen durchgeführt worden. Das Immunsystem der Tiere reagierte jedoch deutlich anders auf das verabreichte Spike-Protein, als das von Menschen. Eine unmittelbare Ableitung lässt sich deshalb nicht treffen – es bedarf weiterer Forschung zu Antikörpern und Corona.

Der Ansatz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befasst sich erneut mit dem Spike-Protein. Dieses ist der Eintrittspunkt des Virus zu den menschlichen Zellen, jedoch verändert es sich bei Mutationen. Speziell zugeschnittene Impfstoffe und ihre Antikörper verlieren somit schnell die Wirkung. Es wird daher nach breit angelegten Antikörpern gesucht: Der aktuell untersuchte etwa bindet sich an eine Stelle im Spike-Protein, die in vielen Sars-Viren vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese mutiert, gilt daher als geringer. Für die Forschung sind die Erkenntnisse nichtsdestotrotz wichtig.

Omikron: Hoffnungen auf angepassten Impfstoff für Omikron BA.5 noch in diesem Jahr

Vorerst deutlich realistischer als ein Universalimpfstoff ist ein angepasster Impfstoff für die in Deutschland derzeit dominierende Omikron-Variante. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich Hoffnungen auf einen angepassten Impfstoff für Omikron BA.5 bis Ende September geäußert. Die Forschungen zu einem solchen Vakzin sind deutlich weiter, als die zu einem Impfstoff gegen alle Corona-Varianten. Auch Nasensprays als Impfstoffe gegen Corona könnten in Zukunft eine große Rolle spielen.

Auf Universalimpfstoffen basieren indes auch Lauterbachs Hoffnungen: Er glaubt, ein solches Vakzin könnte das Pandemie-Ende bringen. Das sehen nicht alle so: Die Einschätzung, dass es einen universellen Impfstoff geben wird, der gegen alle Virus-Varianten wirkt, ist in der Forschung umstritten. Vorerst gilt also dasselbe, wie schon lange: Geduld und Vorsicht.