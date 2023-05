Klima-Aktivisten in Italien vom Staatsschutz überprüft – Verdacht auf kriminelle Vereinigung

Von: Felina Wellner

Teilen

Auf Einsätze der Bundespolizei folgen Überprüfungen vom Staatsschutz – in Italien haben die Maßnahmen gegen Klimakleber ein neues Level erreicht.

Florenz – Hierzulande zählt die „Letzte Generation“ immer mehr Anhänger und die Proteste nehmen zu. In Italien sind vergleichbare Aktionen noch nicht ganz so allgegenwärtig. Doch auch dort erregen sie immer mehr Aufmerksamkeit – nun soll sich sogar der Staatsschutz mit dieser Gruppierung befassen.

Klima-Aktivisten in Italien beschmutzen historische Bauten – mit Konsequenzen

Nicht zuletzt als im April ein Video des florentinischen Bürgermeisters Dario Nardella viral ging, sorgten Klimaaktivisten in Italien für Schlagzeilen. Während eines Interviews stürmte Nardella davon und attackierte Protestler von Italiens „Letzte Generation“, die den berühmten Palast Vecchio mit Farbe besprühten.

In Rom kommt es immer wieder zu Protestaktionen von Klima-Aktivisten. © Imago/Vincenzo Livieri

Klebe-Aktionen, um den Straßenverkehr lahmzulegen, kommen in Italien vergleichsweise selten vor. Der Ableger der „ultima generatione“ scheint sich bis dato auf historische Gebäude und Kunstwerke zu fokussieren – neben dem Palast in Florenz beschmierten sie unter anderem das Warhol-Kunstwerk in Mailand. Ein neues Gesetz sieht für derartige Beschmutzungen künftig Strafen von bis zu 60.000 Euro vor. Wie sich jetzt abzeichnet, markieren die Schadensersatz-Pflichten nur den Anfang drohender Sanktionen.

Kriminelle Vereinigung? Staatsschutz überprüft Klima-Aktivisten in Italien

Derzeit ermitteln „Digos“, Staatspolizei-Beamte der Spezialeinheit für „Terror und Extremismusbekämpfung“, gegen italienische Mitglieder der „Letzten Generation“, heißt es in einer aktuellen dpa-Meldung. Aktivisten müssen dementsprechend mit einer Anklage rechnen, berichtet auch La Republicca. Der Vorwurf lautet, so berichtet die italienische Tageszeitung weiter, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt: Zivile Protestaktionen werden nicht spontan, sondern mit fester Struktur hierarchisch organisiert. Betroffene Aktivisten lehnen laut dpa-Informationen diesen Vorwurf in einer Mitteilung ab: „Gewaltlose Bürger werden behandelt, als wären sie Mafiosi.“ (Felina Wellner)