Messer-Angriff in Brüssel: Ein Polizist tot, Täter angeschossen

Teilen

Polizeibeamte am Tatort einer Messerstecherei in der Aarschotstraat in Schaarbeek in der belgischen Hauptstadt Brüssel am 10. November 2022. © IMAGO/HATIM KAGHAT/Belga

Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Die Staatsanwaltschaft hatte Meldungen eines Terroranschlags zunächst nicht bestätigen können, hieß es.

Brüssel - Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Ein weiterer Polizist wurde bei dem Angriff mit einem Messer verletzt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend berichtete. Angaben der belgischen Zeitung DeStandaard zufolge liegt der zweite Verletzte auf der Intensivstation.

Staatsanwaltschaft kann Hinweise auf Terroranschlag zunächst weder bestätigen noch dementieren

Mehrere Medien hätten berichtet, dass der Angreifer „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hätte dies derzeit weder bestätigen noch dementieren können, so Belga. Auch gegenüber der dpa sagte die Staatsanwaltschaft, ein terroristischer Hintergrund könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Ein Justizbeamter sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP von Terrorverdacht. Aus Ermittlungskreisen verlautete, es bestehe der Verdacht auf einen terroristischen Hintergrund, hieß es auch vonseiten der Nachrichtenagentur AFP. Zunächst müssten jedoch Beweise gesammelt werden, um diesen zu erhärten

Dschihadisten und Salafisten benutzen den arabischen Ausdruck „Allahu Akbar“ oft als eine Art Schlachtruf. Eigentlich handelt es sich aber um eine zentrale religiöse Formel des Islams, die seit Jahrhunderten von Muslimen weltweit benutzt wird.

Beamten rufen Verstärkung: Angreifer wohl von Schüssen getroffen

Die angegriffenen Beamten hätten Verstärkung gerufen. Ein zu Hilfe gekommener Polizist habe seine Dienstwaffe gegen den Angreifer eingesetzt und diesen verletzt. Der Angreifer soll mehreren Medienberichten zufolge von Schüssen getroffen worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Abend ist der Angreifer verletzt, aber nicht getötet worden. Ob er im Krankenhaus behandelt werden muss, war zunächst unklar. Zuvor war berichtet worden, der Angreifer sei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Angaben der belgischen Zeitung DeStandaard zufolge sei der Täter zweimal getroffen worden: einmal ins Bein und einmal in den Unterleib. Nach der Verhaftung ist der demnach zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor am Tag sei der Mann in der Polizeistation in Evere in der Region Brüssel vorstellig geworden und habe geschrien, dass er Beamte töten würde, berichten Polizeiquellen. Diese Angaben konnten zunächst nicht verifiziert werden.

Belgiens Innenministerin und Premier sprechen Beileid aus: „Herzzerreißende Neuigkeiten“

„Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Beamten“, schrieb Belgiens Premier Alexander De Croo am Abend auf Twitter. Er hoffe, es gehe dem ins Krankenhaus eingelieferten Beamten gut. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden sprach auf Twitter von „herzzerreißende Neuigkeiten.“

„Was für ein schreckliches Drama. Dieses Ereignis bricht mir das Herz“, schrieb sie weiter.

Ihre Gedanken seien in erster Linie bei den Angehörigen und den Polizisten. „Ich beobachte die Situation genau und stehe in engem Kontakt mit dem Bürgermeister, dem Polizeichef und den Sicherheitsdiensten. Diese Gewalt gegen unser Volk ist inakzeptabel“, so die Innenministerin weiter (dpa/AP/AFP).

Weitere Informationen in Kürze.