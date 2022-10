Wein über die Kinder gegossen? Angelina Jolie schockt mit Vorwürfen gegen Brad Pitt

Von: Susanne Kröber

Die Schlammschlacht zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie geht in eine neue Runde. Hat der Schauspieler seine Ex und die Kinder mit Rotwein übergossen?

Los Angeles – Zu einer friedlichen Einigung wird es zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie wohl nicht mehr kommen, zu verhärtet sind die Fronten im seit sechs Jahren andauernden Trennungsdrama. Zur Debatte steht nach wie vor der Kampf um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder sowie der Streit um das gemeinsam erworbene Weingut Château Miraval im Süden Frankreichs. Jetzt fährt Angelina Jolie erneut schwere Geschütze gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt auf.

Streit um das Weingut Château Miraval: Wollte Brad Pitt Angelina Jolie mundtot machen?

Bereits im August 2022 waren Details bekannt geworden, die den Familien-Irrsinn bei Brangelina ans Licht brachten. Aber Pizza, Chips und Schokolade zum Frühstück und vergraulte Nannys am Fließband scheinen nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Im Streit um das französische Weingut Château Miraval reichte Angelina Jolie am 4. Oktober bei Gericht eine Gegenklage gegen Brad Pitt ein, in der sie schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann erhebt.

Seit 2019 sind Angelina Jolie und Brad Pitt (hier bei einer Filmpremiere 2015) offiziell geschieden, jetzt erhebt die Schauspielerin neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. © IMAGO/Independent Photo Agency

Im September 2016 soll es auf einem Flug im Privatflugzeug von Frankreich nach Kalifornien zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Brad Pitt, den Kindern und Angelina Jolie gekommen sein, die schließlich das Ende ihrer Ehe besiegelte. Wie die New York Times berichtet, gehe aus Gerichtsakten hervor, dass der Verkauf der Anteile von Angelina Jolie am Weingut daran gescheitert sei, dass sie eine Geheimhaltungsvereinbarung über den besagten Vorfall im Flugzeug unterzeichnen sollte, „die es ihr vertraglich untersagt hätte, außerhalb des Gerichts über Pitts körperlichen und emotionalen Missbrauch von ihr und den Kindern zu sprechen.“

Schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt: Er soll eines seiner Kinder geschlagen und gewürgt haben

Aber was geschah wirklich im Privatflieger zwischen Brad Pitt, Angelina Jolie und den Kindern? Laut Jolies Klage, aus der die New York Times zitiert, begann der Streit, als Brad Pitt Angelina Jolie beschuldigte, den Kindern gegenüber „zu ehrfürchtig“ zu sein. Dann habe er begonnen, sie im Badezimmer anzuschreien. „Pitt packte Jolie am Kopf und schüttelte sie, dann packte er ihre Schultern und schüttelte sie erneut, bevor er sie gegen die Badezimmerwand drückte“, heißt es in der Akte. „Pitt schlug dann mehrmals gegen die Decke des Flugzeugs und forderte Jolie auf, das Badezimmer zu verlassen.“

Als eines der Kinder Angelina Jolie verteidigen wollte, habe Brad Pitt „eines der Kinder gewürgt und einem anderen ins Gesicht geschlagen“, so die Anklage laut New York Times. Zu einem anderen Zeitpunkt des Fluges habe Pitt Bier über Jolie gegossen, „ein andermal goss er Bier und Rotwein über die Kinder.“ Eine Anklage gegen Brad Pitt wurde damals nicht erhoben, nachdem das FBI die Umstände untersucht hatte. Angelina Jolie reichte allerdings kurze Zeit später die Scheidung ein.