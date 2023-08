6 Ausreden, die so unnötig sind wie „aus einem Moment der Euphorie“

Von: Giorgia Grimaldi

Der Kuss-Skandal bei der Fußball-WM zeigt: Männer in Erklärungsnot haben gern eine peinliche Ausrede parat. Wir haben die „besten“ gesammelt.

Die Fußball-WM ist vorbei, doch es gibt nur ein Thema und das ist nicht die sportliche Leistung der Gewinnerinnen. Stattdessen wird über die Verfehlung von Luis Rubiales, dem Präsidenten des spanischen Fußballverbandes RFEF, diskutiert. Rubiales hatte die Spielerin Jenni Hermoso nach dem siegreichen Finale ungefragt auf den Mund geküsst.



Er erklärte, dies sei „spontan“ und „aus einem Moment der Euphorie heraus“ passiert.

Einfach unnötig. © Europa Press/AP | RFEF/picture alliance/ Isabel Infantes. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

Doch damit ist die Sache nicht vom Tisch. Der Vorfall wird weltweit diskutiert. Nach den ersten kritischen Stimmen kündigte Rubiales an, zurücktreten zu wollen, später distanzierte er sich wieder von seiner Aussage. Die FIFA leitete ein Disziplinarverfahren ein und suspendierte den spanischen Verbandsvorsitzenden vorerst.



Rubiales ist allerdings überzeugt, Opfer einer „medialen Hetzkampagne“ zu sein. Bei einer Pressekonferenz sprach er davon, sich nicht „von einem kleinen einvernehmlichen Kuss“ aus seiner Position drängen zu lassen und „bis zum Schluss“ kämpfen zu wollen.

Hermoso droht Klage wegen angeblicher Lüge

Die Spielerin Hermoso gab ein erstes Statement auf Social-Media-Plattformen zu dem Vorfall ab und erklärte, dass ihr der Kuss nicht gefallen habe und er nicht im Einvernehmen geschehen sei. Daraufhin bezichtigte Rubiales sie der Lüge und droht nun mit einer Klage. Scheinbar mit Unterstützung des spanischen Fußballverbandes, der vier Fotos veröffentlichte, die belegen sollten, Hermoso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt.



Die Betroffene äußerte sich ein weiteres Mal und stellt auf Twitter/X klar: „Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert.“

Deutsche Prominente äußern sich jetzt auch

Ähnlich wie bei den Anschuldigungen gegen die Band Rammstein, bei der sich TV-Größen wie Markus Lanz und Richard David Precht äußerten, melden sich nun prominente Männer aus dem Fußball zu Wort, die den Vorfall relativieren und Rubiales verteidigen. So sei die Kuss-Aktion laut Karl-Heinz Rummenigge „absolut okay“, immerhin seien bei einer Weltmeisterschaft starke Emotionen normal, und man solle „die Kirche im Dorf lassen“.



Wir finden, das erinnert alles stark an „du willst/wolltest es doch auch“ und weitere unnötige Ausreden, die wir alle schon mal von Männern in Erklärungsnot gehört haben.

1. Sorry, war betrunken.

Einfach nein.

2. Hab‘ ich nicht dran gedacht.

Ein Klassiker.

3. Hab‘s nur nett gemeint.

4. Ich habe eine total gute Freundin, die das auch OK findet.

Trotzdem nein.

5. Das ist doch ein Kompliment!

Immer noch – nein.

6. Sie hatte [füge ein random Kleidungsstück ein] an

Nein, nein, nein.

