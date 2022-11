Amoklauf in den USA: Fünf Menschen in Homosexuellen-Club erschossen

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Bei einem Angriff auf einen Homosexuellen-Club in den USA sind fünf Menschen getötet worden. © IPPEN MEDIA

Bei einem Amoklauf in den USA sollen fünf Menschen in einem Club für Homosexuelle erschossen worden sein. Zudem soll es 18 Verletzte gegeben haben.

Colorado Springs/USA – Amoklauf in den USA mit fünf Toten: In Colorado Springs sollen ersten Erkenntnissen zufolge fünf Menschen bei einem Amoklauf in einem Homosexuellen-Club erschossen worden sein. Darüber hinaus soll es bei der Tat auch 18 weitere Verletzte gegeben haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet zeigen erste Bilder vom Tatort mehrere Polizeiautos vor dem Laden namens „Club Q“ im US-Bundesstaat Colorado.

Amoklauf in den USA: „Club Q“ berichtet, Gäste hätten den Amokläufer gestellt

Laut verschiedener amerikanischer Medien soll der Täter verwundet und verhaftet sein soll. Der Schütze soll seinen Angriff auf den Club um kurz vor Mitternacht Ortszeit verübt haben. Dabei ist allerdings noch offen, ob er durch die Polizei verletzt worden ist oder von Gästen, die ihn gestellt haben. Letzteres berichtet der „Club Q“ auf seiner Facebook-Seite. Wir sind erschüttert über den sinnlosen Anschlag auf unsere Gemeinschaft. Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien und Freunden“, heißt es dort zudem.

Das Datum des Amoklaufs ist dabei offenbar nicht willkürlich gewählt: Der20. November ist der Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit.

Weitere Informationen in Kürze.,