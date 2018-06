News-Ticker: Alexander Gerst fliegt ins All - in zwei Tagen geht es zur ISS

Der Countdown zum Start

+ © dpa / Oliver Berg Alexander Gerst fliegt am 6. Juni 2018 zur ISS. © dpa / Oliver Berg

Alexander Gerst startet am 6. Juni 2018 zu seiner nächsten Mission ins All. Alles Wissenswerte über den ESA-Astronauten und den Flug zur ISS gibt es hier im News-Ticker.

Alexander Gerst fliegt am Mittwoch, den 6. Juni 2018 zum zweiten Mal zur ISS. Er wird sechs Monate auf der Raumstation verbringen und startet von dem Weltraumbahnhof in Baikonur aus ins Weltall.

Die Live-Übertragung beginnt um 12.30 Uhr bei ARD-alpha.

Die zweite Weltraummission des deutschen Astronauten heißt „Horizons“ (Horizonte).

09.19 Uhr: Vor einer Stunde twitterte Alexander Gerst ein Bild der Crew: „Zu 100 Prozent bereit.“

Alexander Gersts Mission „Horizons“

Am 6. Juni 2018 um 13.12 Uhr nach deutscher Zeit startet Alexander Gerst zur Mission „Horizons“ vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus, zur Internationalen Raumstation (ISS). Es ist für Alexander Gerst die zweite Mission im All und er wird wieder ungefähr sechs Monate dort verbringen. Die Mission endet voraussichtlich am 12. Dezember 2018. An der ISS andocken wird er laut Plan am 8. Juni um 15.07 Uhr. Die Einstiegsluke öffnen, soll sich um 17.05 Uhr. Wie Sie das Ganze live im TV oder per Stream verfolgen können, haben die Kollegen von tz.de* aufbereitet.

Was erwartet Alexander Gerst auf der ISS?

300 Experimente stehen während der sechsmonatigen Mission an. Davon sind 67 Experimente aus europäischer Hand und 41 konkret aus Deutschland. Sie sollen Antworten zu Fragen aus Medizin und Biologie sowie aus Astrophysik, Technologie und Materialwissenschaften finden. Außerdem wird der 41-jährige Astronaut in der zweiten Hälfte seines Aufenthaltes auch der erste deutsche und der zweite europäische Kommandant der Raumstation sein.

Wer fliegt mit Alexander Gerst ins Weltall?

Mit Alexander Gerst von der ESA fliegen in der Sojus MS-09 Raumkaspel der Russe Sergej Prokopjew und die NASA-Astronautin Serena Auñón-Chancellor. Ebenso wird Cimon, ein digitaler Assistent mitfliegen. Er soll die Crew unterhalten, in dem er Witze erzählt, Videos und Audios abspielt und ihnen bei der täglichen Arbeit helfen.

Wie bereitet sich Alexander Gerst auf die Mission vor?

Die letzten Tage direkt vor dem Flug müssen alle Astronauten in Quarantäne verbringen, damit sie sich keine Infektion einfangen. Außerdem warten jeden Tag medizinische Tests auf die Astronauten oder weitere Trainingseinheiten in der Sojus-Kapsel. Ebenso müssen Alexander Gerst und seine Begleiter Fitnessprogramme absolvieren und sich körperlich auf die Mission vorbereiten. Um sich an den unterschiedlichen Flüssigkeitentransfer des Körpers zu gewöhnen, stellt er beispielsweise das Fußende seines Bettes auf Klötze. Ebenso steht das Checken der Raketensysteme an.

Wie sieht Alexander Gersts Tagesablauf auf der ISS aus?

Neben der Beobachtung der Experimente zählen zu seinem Tagesablauf auch noch zweieinhalb Stunden Sport, Kochen, Putzen, Instandhaltung der Raumstation inklusive möglicher Reparaturen daran, Außeneinsätze sowie PR-Termine.

Wie sieht der Starttag für Alexander Gerst aus?

Nach dem Wecken, das ungefähr neun Stunden vor dem Start stattfinden wird, werden die Astronauten geweckt und vom Hotel zum Weltraumbahnhof gefahren. Dort ziehen sie ihre Raumanzüge, die etwa neun Kilogramm wiegen an. Nach diesem Schritt stehen dann die Verabschiedungen an, aber nur durch eine Glasscheibe, wegen der andauernden Quarantäne. Alexander Gerst wird sich hier dann von seiner Freundin Laura Winterling verabschieden, die er im europäischen Astronautenzentrum als seine Trainerin kennengelernt hat. Danach werden die Astronauten mit ein Bus zur Startrampe an die Rakete gefahren. Ungefähr zweieinhalb Stunden vor der Start müssen sich dann die Astronauten bereits an Bord begeben. Anschließend folgen mehrere Sicherheitschecks bis der Start eingeleitet wird.

Wo kann ich Alexander Gersts Reise folgen?

Alexander Gerst hat drei Accounts auf denen er die Außenwelt mit Bildern und Einblicken versorgen wird, denn er wird hoffentlich fleißig auf Facebook, Twitter und natürlich auch wieder als "Astro-Alex" auf Instagram seine Bilder und Videos aus der ISS teilen.

Alexander Gersts Flug zur ISS: Die letzten Stunden vor dem Start

Uhrzeit Was passiert? 04.10 Uhr MESZ Die Weltraumcrew im Hotel Kosmonaut in Baikonur steht auf. 07.25 Uhr MESZ Die Astronauten verlassen das Hotel und machen sich auf den Weg ins Gebäude 254. 08.41 Uhr MESZ Gerst und seine Kollegen ziehen ihre Raumanzüge an. 09.40 Uhr MESZ Die Astronauten verabschieden sich durch eine Glasscheibe hindurch von ihren Familien. 10.46 Uhr MESZ Gerst und seine Kollegen verlassen das Gebäude 254 und steigen in den Bus zum Startplatz. 12.34 Uhr MESZ Nach einer technischen Überprüfung beginnt die Kontrolle der Raumanzüge. 13.08 Uhr MESZ Die Internationale Raumstation befindet sich genau über Baikonur. 13.12:31 Uhr MESZ Zehn Sekunden vor dem Start der Sojus MS-09 laufen die Turbopumpen des Motors in Fluggeschwindigkeit. 13.12:41 Uhr MESZ Die Astronauten starten ins All. Planmäßig sollen Gerst und seine Kollegen die ISS am Freitagnachmittag (8. Juni) erreichen.

Sandra Loos