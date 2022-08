Aldi in den USA will einem Paar eine Hochzeit spendieren – in einer Aldi-Filiale

In einer Aldi-Filiale heiraten? Wohl der Traum jeder Braut und jedes Bräutigams... © IMAGO/wolterk/YAY Images

Ein Jahr kostenlose Lebensmittel – das bekommt das glückliche Brautpaar, das in einer Aldi-Filiale in den USA heiratet. Der Konzern ist momentan noch auf der Suche nach Freiwilligen.

Gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelpreisen beglückt der Konzern Aldi in den USA die amerikanischen Bürger mit einer Überraschung: Der Ableger von Aldi in den USA will einem Paar eine Hochzeit spendieren. Mit Hochzeitstorte und allem drum und dran – aber eben in einer Aldi-Filiale in Illinois. Als kleine Belohnung für diesen PR-Stunt gibt es dann obendrauf noch ein Jahr kostenfreie Einkäufe bei Aldi im Wert von Lebensmittelgutscheinen.

BuzzFeed.de hat beim deutschen Aldi nachgefragt, ob so eine Hochzeit in einer Aldi-Filiale auch bei uns in der Planung ist.