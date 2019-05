Aldi-Einkaufswagen beinhaltet Horror-Überraschung! Wer macht bloß so etwas?

Umstände geben Rätsel auf

Wer macht sowas? In einem Aldi-Einkaufswagen hat die Polizei eine Katze gefunden - gewaltsam zu Tode gequält. Doch irgendetwas passt nicht recht zusammen.

Schwerte - Nach einem Hinweis haben die Polizeibeamten in Schwerte in einem Einkaufswagen von Aldi einen grausigen Fund gemacht. In der Nähe des Discounters beim Schwerter Bahnhof hat jemand eine tote Katze abgelegt.

Fest steht, dass das Tier zu Tode gequält wurde. Ein Tierarzt fand das bei einer Untersuchung heraus und konnte auch ausschließen, dass die Verletzungen von einem Unfall mit einem Auto stammen. Das Tier lag auf Zeitungspapier gebettet und war zum Teil mit Kinderkleidung zugedeckt.

Tote Katze in Aldi-Einkaufswagen: Fund des Kadavers gibt Rätsel auf

Der Fund gibt Rätsel auf. Das Tier wirkt fast liebevoll gebettet. Auf der anderen Seite scheint es auch, dass man es an diesem Ort bewusst zur Schau gestellt habe, sagte ein Polizeisprecher der Polizei den Ruhr Nachrichten. Wer quält ein schutzloses Tier derart, dass es stirbt?

Tierquälerei ist eine Straftat: In Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes steht: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den oder die Täter.

