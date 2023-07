Kokain-Alarm im Weißen Haus: Secret Service findet verdächtige Substanz – Untersuchung läuft

Von: Helena Gries

Der Fund von weißem Pulver löst im Weißen Haus in Washington Alarm aus. Der Secret Service lässt die verdächtige Substanz untersuchen.

Washington – Im Weißen Haus wurde eine verdächtige Substanz entdeckt, die den Secret Service in Alarmbereitschaft versetzte. Der Amtssitz von US-Präsident Joe Biden wurde daraufhin am Sonntagabend (3. Juli 2023) evakuiert. Das weiße Pulver, das für den Alarm im Weißen Haus sorgte, sei in einem Arbeitsbereich im Westflügel der Regierungszentrale der USA entdeckt worden, teilte der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, auf Anfrage mit.

Der für die Sicherheit von US-Präsident Biden zuständige Secret Service hat daraufhin das weiße Pulver untersuchen lassen. Die Feuerwehr von Washington, D.C., die ihr Gefahrstoffteam entsandte, habe Entwarnung gegeben, da der Fund ungefährlich gewesen sei, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Verdächtiger Fund im Weißen Haus: Verdacht auf Kokain

Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen online veröffentlichten Funkspruch der Feuerwehr, ein erster Test habe ergeben, dass es sich um Kokain handele. Der Secret Service machte dazu keine Angaben. Laut Berichten von CNN seien solche Feldtests allerdings nicht schlüssig.

Der Fund einer verdächtigen Substanz hat im Weißen Haus in Washington für Alarm gesorgt. Der Secret Service lässt das weiße Pulver untersuchen. (Symbolbild) © Shen Ting/dpa

Eine Untersuchung darüber, wie das besagte Pulver in das Weiße Haus gelangte, sei im Gange, sagte Guglielmi. US-Präsident Biden, der erst kürzlich wegen eines Malheurs im Fokus der Medien stand, hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt und während der Evakuierung nicht im Weißen Haus auf. Die Substanz wurde nach Angaben des Sprechers zur weiteren Untersuchung eingeschickt. Es solle sich bei dem Fund um eine weiße, pulverförmige Substanz in einem Ziploc-Beutel handeln, berichtet der Nachrichtensender CNN.

Secret Service lässt weißes Pulver untersuchen: Fundort anfangs unklar

Über den genauen Fundort gab es erst Unstimmigkeiten. Wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet, sei das weiße Pulver laut einem Funkspruch der Feuerwehr in der Bibliothek des weißen Hauses gefunden worden. Nach Angaben des Sprechers des Secret Service, hatte sich das weiße Pulver jedoch im Westflügel befunden – einem Bereich, der von Mitgliedern der Biden-Regierung, Mitarbeitern des Weißen Hauses und Hunderten von Journalisten genutzt wird. Halb Amerika vermutet, dass Hunter Biden etwas mit dem Kokain-Fund zu tun hat, berichtet fr.de. (hg/dpa)