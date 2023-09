Dreiste Masche von Aida-Urlaubern entnervt andere Kreuzfahrt-Reisende

Eine Gruppe von Aida-Urlaubern hat eine Masche entwickelt, um kostenlos an alkoholische Getränke zu kommen. Das stört den Veranstalter und andere Reisende.

Bremen – Kreuzfahrten sollen Erholung, Luxus und neue Abenteuer bieten. Doch auf der „Aida Stella“ sorgt eine Gruppe von Urlaubern für Unruhe. Sie haben eine Masche entwickelt, um das Getränkesystem des Schiffes auszutricksen. Andere Aida-Urlauber berichten von ähnlichen Erlebnissen unter einem Facebook-Post in der Gruppe „Aida Insider“.

Die dreiste Masche: Wie Touristen das Aida-System ausgetrickst haben

Die Touristen-Gruppe hat eine besondere Strategie entwickelt, um das Getränkesystem der „Aida Stella“ zu umgehen. Sie haben mehrere Kabinen auf dem Schiff gebucht, aber nur für eine dieser Kabinen ein All-Inklusive-Getränkepaket erworben. Normalerweise ermöglicht dieses Paket den unbegrenzten Konsum von alkoholischen Getränken für die in der Kabine untergebrachten Gäste. Der Verdacht liegt nahe, dass der Besitzer der Kabine mit dem All-Inklusive-Paket seine Freunde mit Alkohol versorgt. Ein Facebook-User fasst es so zusammen: „Eine Kabine All In und alle anderen ‚saufen‘ mit.“

Dreiste Masche fliegt auf: Empörung und Frustration unter den Aida-Urlaubern

Die Masche hat in der Facebook-Gemeinschaft für heftige Diskussionen gesorgt. Viele empfinden dieses Verhalten als unangemessen und glauben, dass es das Niveau der Gästeschaft senkt. Einige vergleichen die Atmosphäre sogar mit dem Ballermann, einem Ort, der für exzessiven Alkoholkonsum bekannt ist.

Ein Gruppenmitglied schreibt: „Immer mal wieder ist sehr untertrieben … leider“, um darauf zu deuten, dass die Masche vermutlich keine Seltenheit ist. Ein weiterer Nutzer stellt die Behauptung, dass viele Familien, die gemeinsam Urlaub machen, bewusst die hohen Kosten umgehen: „Sommerferien kommen, das ist die Hauptsaison und da werden viele Familien auf den Schiffen sein und genau so gebucht haben, eine Familie mit und die andere ohne dem Paket.“

Ein Schiff der Aida am Hafen von Rhodos. (Symbolbild) © Imago

Die Konsequenzen der dreisten Masche: Das unternimmt die Aida gegen den Betrug

Aida selbst hat zwar noch keine offizielle Stellungnahme unter dem Facebook-Post zu der Masche abgegeben, aber es scheint, als hätten sie bereits Maßnahmen ergriffen, um solche Tricks zu unterbinden. Kommentare unter dem Beitrag deuten darauf hin, dass es bereits Änderungen in der Getränkepolitik gibt. Ein Nutzer, der sich auf der Nova befindet, schreibt: „Wir sind auf der Nova und da bekommt man zwei Getränke pro Karte (Person)“.

Ein anderer, der auf der „Aida Stella“ angekommen ist, berichtet, dass man aktuell pro Karte nur ein alkoholisches Getränk bekomme. „Möchte man mehrere, muss man entsprechend der Anzahl Bordkarten zum Bonieren dabei haben. Problem ist nur, dass in unserem Fall die Bar bzw. der Kellner zwei einzelne Bestellungen mit zwei Unterschriften aufnimmt“, schreibt der User. „Das kostet halt Zeit und die Schlange wird nicht kürzer“, ergänzt er. Eine weitere Person kommentiert: „Das ist keine neue Regel. Diese gibt es schon länger, aber vielleicht wurden die Servicekräfte wieder vermehrt dazu angehalten, das auch durchzusetzen.“

