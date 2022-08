Affenpocken: Mögliches Ansteckungsrisiko über die Luft

Von: Carolin Gehrmann

Die Ansteckungen mit dem Affenpockenvirus steigen rasant an. Nun könnte es laut US-Regierung neue Erkenntnisse zur Übertragung des Virus durch die Luft geben.

Bremen/Berlin – Die Anzahl der Infektionen mit dem Affenpockenerreger nehmen weltweit immer weiter zu – auch in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag, den 05. August 2022, dass es bislang insgesamt 2887 übermittelte Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern gezählt hat. Weiter schreibt das Gesundheitsinstitut auf seiner Webseite: „Nach derzeitigem Wissen ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich“.

Die Ansteckung findet nach derzeitigem Wissensstand hauptsächlich durch den Kontakt mit infiziertem Schorf, Körperflüssigkeiten und Tröpfchen statt. Doch der US-Epidemiologe Erig Feigl-Ding warnt: Offenbar könne man sich auch über die Atemluft anstecken – genau wie bei Corona.

US-Studie: Übertragung der Affenpocken über die Atemluft möglich

Seit im Mai 2022 in Deutschland die ersten Fälle von Affenpocken auftauchten, gingen die Fallzahlen immer weiter nach oben. Ende Juli rief die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen des neuartigen Pockenerregers die Gesundheitsnotlage aus. Besonders Europa hatte sich in den Wochen nach dem ersten Auftreten der Krankheit zu einem Hotspot entwickelt. Könnte die Übertragungsweise des Virus dabei eine entscheidende Rolle spielen?

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die WHO-Notlage war man sich unter den Experten, die zum Gremium der Gesundheitsorganisation gehören, sogar uneins darüber, ob dieser Schritt wirklich notwendig sei. Der frühere Harvard-Professor Feigl-Ding ist jedoch alarmiert, wie auch der Focus berichtet. Angesichts neuer Rekordzahlen von täglich über 1.000 Ansteckungen weltweit sei die Krankheitswelle weit davon entfernt, sich allmählich abzuschwächen und von alleine auszulaufen, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt.

Übertragung der Affenpocken über Atemluft – US-Epidemiologe alarmiert

Er bezieht sich dabei auf einen Bericht der Wissenschaftsabteilung des US-Ministeriums für Innere Sicherheit. Darin steht, dass der Affenpockenerreger sehr lange in der Luft aktiv und damit ansteckend bleibe – was Erinnerungen an die Corona-Pandemie heraufbeschwört. Hier stellte man nach einiger Zeit auch fest, dass sich das Virus durch die Atemluft überträgt und Menschen sich anstecken können, wenn sie sich im selben Raum aufhalten – auch mit Abstand.

Epidemiologie-Professor: Risiko der Übertragung durch die Luft nicht ganz auszuschließen

Ralf Reintjes, Professor für Epidemiologie an der HAW Hamburg, sagt hierzu gegenüber kreiszeitung.de: „Das Affenpockenvirus gibt es schon seit vielen Jahren. Als Zoonose ist es nicht so gut übertragbar wie das ursprüngliche humane Pockenvirus, wo es durchaus auch Ansteckungen über Aerosole gab. Mir liegen bislang keine Informationen vor, dass diese Gefahr bei dem jetzigen Erreger wieder erhöht ist.“

Da dieses Risiko aber nicht ganz auszuschließen ist, sei es auch hier, wie bei jeder Infektionskrankheit, wichtig, systematisch vorzugehen und sich einen guten Überblick über die Krankheit und ihre Übertragungswege zu verschaffen, denn: „Auffällig ist allerdings, dass die Verbreitung der Krankheit in den lezten zwei Monaten deutlich zugenommen hat“, so Prof. Reintjes. Er hält die WHO-Notlage deshalb auch für gerechtfertigt. In Deutschland lägen gute Strukturen vor, um mithilfe einer guten Diagnostik und entsprechender Maßnahmen eine rechtzeitige Eindämmung der Krankheit zu ermöglichen.

Ausbreitung der Affenpocken lässt sich derzeit noch gut eindämmen

Die Infektionszahlen seien derzeit noch überschaubar. Über die gezielte Isolation infizierter Personen ließe sich eine starke Ausbreitung der Affenpocken derzeit noch gut verhindern – wenn die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter nicht zu sehr durch die aktuelle Corona-Pandemie eingeschränkt wird, führt Reintjes aus.

Für ihn besteht trotz der steigenden Infektionen mit Affenpocken kein Grund zu allzu großer Sorge. „Die Lage ist zwar ernst und muss genau beobachtet werden. Aber nach meiner Einschätzung ist das ein anderes Kaliber als das, was wir die letzten zwei Jahre mit Corona gesehen haben.“ Die Krankheit wird hauptsächlich über engen Körperkontakt übertragen, bestätigt er. Die Gefahr der Übertragung über die Atemluft schätzt er derzeit als gering ein.

Die Affenpocken sind „ein anderes Kaliber als Corona“

Der effektivste Weg zur Eindämmung sei also weiterhin: gezielte Aufklärung, gute Diagnostik und die umfassende Isolation Infizierter. Und schnelles Reagieren von politischer Seite sollten sich doch, neue Erkenntnisse zu möglichen Übertragungswegen ergeben. Gegen Affenpocken liegt bereits ein wirksamer Impfstoff vor, der zurzeit aber noch begrenzt und daher nur Risikogruppen vorbehalten ist. Die Nachfrage ist bereits sehr groß.