12 Tote bei Affenpocken – Auch ein Hund hat sich mit dem Virus infiziert

So ein italienischer Windhund hat sich in Paris mit dem Affenpocken-Virus infiziert. © Eduardo Lopez/imago

Die WHO warnt: Auch nach einer Impfung kann man Affenpocken bekommen. Jetzt hat sich sogar ein Hund bei seinen Herrchen angesteckt. Die aktuelle Lage.

Paris – Die Lage bei den Affenpocken ist weiterhin unübersichtlich. Kann man nach einem Rückgang der Fallzahlen in Deutschland von Entwarnung sprechen? Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt noch keine Entwarnung. 3242 Affenpocken-Fälle aus allen 16 Bundesländern sind in den letzten Wochen ans RKI übermittelt worden. Weltweit starben 12 Menschen an dem Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnt nach Meldungen von Impfdurchbrüchen bei Affenpocken, sich nicht nur auf die Impfung als Allheilmittel zu verlassen. Jetzt haben zwei Männer in Paris das Virus auf ihren Hund übertragen. Die 40 Prozent der Deutschen, welche ein Haustier zu Hause haben, fragen sich jetzt: Kann das auch meinem Tier passieren? Oder: Kann es womöglich auch mich mit Affenpocken infizieren? Alle Antworten.

Spätestens nach Corona und den Affenpocken wissen wir: Ein Virus kann von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Jetzt zeigt ein Fall aus Paris, dass eine Infektion zumindest bei den Affenpocken auch umgekehrt möglich ist. Rosamund Lewis, die bei der WHO für die Affenpocken verantwortlich ist, sagte zur Washington Post: Dies sei der erste bekannte Fall, in dem es zu einer Übertragung von Mensch zu Tier gekommen sei.

Das war passiert: Anfang Juni sind zwei Männer im Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus in Paris mit den Affenpocken diagnostiziert und behandelt worden. Die beiden wohnen zusammen in einer nicht monogamen Beziehung, was bedeutet: Sie haben auch Geschlechtsverkehr mit anderen Männern.

Affenpocken: Symptome nach Inkubationszeit von sechs Tagen – beim Hund nach 12 Tagen

Etwa sechs Tage, nachdem die Männer Geschlechtsverkehr mit anderen Männern praktiziert hatten, traten die für Affenpocken typischen Symptome auf:

Pusteln und Pickel (Hautausschlag)

Müdigkeit

Fieber

Kopfschmerzen

Bei ihrem Hund, einem italienischen Windhund, traten nach einer typischen Affenpocken-Inkubationszeit (zwischen 5 und 21 Tagen) von weiteren sechs Tagen folgende Symptome auf: Pickel, Läsionen auf der Schleimhaut und ein Geschwür am Anus. Ein PCR-Test für Affenpocken beim Hund war positiv – und ergab: Der Hund hatte die gleiche Art Affenpocken wie einer der Männer. Er hatte sich also bei einem seiner Herrchen mit dem Virus infiziert. Doch wie?

Affenpocken: Können Hunde das Virus auch an ihre Herrchen weitergeben?

Noch sei laut der WHO-Expertin unklar, ob dieser Hund das Virus an jemand anderen weitergeben kann. „Unsere Ergebnisse sollten eine Debatte anstoßen, ob Haustiere von Affenpocken-positiven Personen isoliert werden müssen“, schreibt das Forschungsteam, welches den Fall untersucht hat, in der Fachzeitschrift The Lancet.

Affenpocken beim Hund: Diese Tiere können das Virus bekommen

Das US-Center for Disease Control and Prevention (CDC) führt auf seiner Website eine Liste mit Tieren, die sich mit den Affenpocken anstecken können. Entwarnung gibt es für Halter von Katzen:

Diese Tiere können sich mit Affenpocken infizieren:

Menschenaffen und Affen

Hunde

Präriehunde (Gattung Erdhörnchen)

Eichhörnchen

Murmeltiere

Chinchillas

Igel

(Spitz-) Mäuse

Ratten

Das Affenpockenvirus verbreitet sich derzeit vor allem durch engen Körperkontakt zwischen Menschen, also beim Geschlechtsverkehr. Es kann auch beim Küssen über Speichel und Schleimtropfen weitergegeben werden. Auch, wer sich ein Handtuch teilt oder eine Haut mit Affenpocken berührt, kann sich anstecken.

Affenpocken aktuell: 12 Tote, Zahlen in Deutschland aber rückläufig – Die Lage

Weltweit sind mittlerweile 12 Menschen an den Folgen ihrer Affenpocken-Infektion gestorben. Die Todesfälle sind wahrscheinlich auf Vorerkrankungen zurückzuführen. In Deutschland wurden 3242 Affenpocken-Fälle offiziell gemeldet – darunter waren auch Minderjährige. Studien zufolge haben sich 95 Prozent der Erkrankten bei sexuellen Aktivitäten angesteckt.

Wirksame Medikamente sind zugelassen, aber gerade kaum verfügbar. Und auch der Impfstoff ist knapp. Nicht nur Risikogruppen wollen sich den Affenpocken-Impfstoff als Schutz verabreichen lassen. Doch der Vizepräsident des weltweit einzigen Herstellers (Bavarian Nordic A/S) des Impfstoffes sagte jetzt, eine Massenproduktion wäre frühestens in drei Monaten möglich. So oder so schützt eine Affenpocken-Impfung offenbar nicht vollkommen vor einer Infektion, warnt die WHO. Impfdurchbrüche sind wie bei Corona möglich.