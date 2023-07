Foto zeigt gleich zwei Zettel im Hausflur – Doppelte Anweisung sorgt für Verwirrung

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wenn ein Nachbar einen Zettel aufhängt, versuchen viele, ihm zu helfen. Doch was, wenn ein anderer Nachbar um das Gegenteil bittet?

München – Wer seinen Nachbarn etwas Dringendes mitzuteilen hat, der bedient sich einer in Deutschland gern genutzten Herangehensweise: Dem Zettel im Hausflur. So mokierte jüngst ein Familienvater auf diese Art, dass seine Nachbarn seinem Sohn zuliebe das hüllenlose Kiffen unterlassen sollen, während ein anderer Mieter sich über die geringen Fortschritte eines klavierspielenden Nachbarn beschwerte und prompt einen Konter kassierte. Ein neues Beispiel zeigt aber, dass ein Zettel auch schnell in „Zettelwirtschaft“ ausarten kann - und am Ende ist keiner schlauer als zuvor.

„Bitte während des Kochens für ausreichende Lüftung über dem Fenster sorgen“

Los ging diese bestimmte Zettel-Konversation mit einer Mahnung. „Bitte während des Kochens für ausreichende Lüftung über dem Fenster sorgen, da sonst der Kochdunst in andere Wohnungen zieht. Vielen Dank.“

So weit, so verständlich. Wer mag es schon, wenn die Kochgerüche der Nachbarn in die eigene Wohnung ziehen? Doch das war erst der Beginn der Zettel-Unterhaltung. Denn der nächste Hinweis geht in eine ganz andere Richtung. „Liebe Nachbarn“, steht dort, „bitte achten Sie auf den Rauch, wenn Sie beim Kochen das Fenster zum Lüften öffnen. Der Rauch schaltet immer meinen Rauchmelder ein. Vielen Dank.“

Was denn nun? Lüften oder nicht lüften? Wer in diesem Haus wohnt, den könnten diese zwei Hinweise ganz schön verwirren. Schließlich will man ein guter Nachbar sein, doch eins scheint klar: Recht machen kann man es in diesem Fall nicht beiden Zettel-Autoren.

Das sind die teuersten Mietwohnungen in Deutschland Fotostrecke ansehen

Ärger um Kochgerüche in Wohnhaus: „Grillen die in der Wohnung?“

Bei Reddit wurde das Foto der beiden Hinweise gepostet und die User kritisieren vor allem Zettel-Autor Nummer zwei. „Was erwartet der rechte Zettel denn?“, heißt es beispielsweise, „Mit dem Rauch ein ernstes Wörtchen reden, dass er sich einen anderen Weg suchen soll?“

„Immer was zu meckern haben“, schreibt ein anderer und schlägt vor, der zweite Zettel-Autor solle „sein Fenster schließen, wenn der Nachbar kocht.“ Und ein anderer Nutzer mutmaßt gar: „Grillen die in der Wohnung?“ (cgsc)