„Ältester Mann der Welt“ feiert Geburtstag – ein Jahr zuvor überlebte er Corona

Von: Bjarne Kommnick

Andrelino Vieira da Silva feiert Geburtstag. Laut seinem Ausweis ist er der älteste Mann der Welt. Sogar die brasilianische Regierung gratuliert.

Aparecida de Goiânia – Glaubt man der Geburtsurkunde von Andrelino Vieira da Silva aus dem brasilianischen Aparecida de Goiânia, dann ist er der älteste Mensch der Welt. Laut seinem Ausweis ist sein Geburtsdatum der 3. Februar 1901. Sein diesjähriger Geburtstag war ein ganz besonderer, denn im vergangenen Jahr hat er den Kampf gegen das Corona-Virus gewonnen. Trotzdem steht er laut seiner Familie fit auf den Beinen – und das mit 122 Jahren.

Gemeinde Aparecida de Goiânia Bevölkerung 590.146 Distanz zu Goiânia 21 km Bundesstaat Goiás

Brasilianer ist ältester Mensch der Welt – aber nicht offizieller Rekordhalter

Auf den ersten Blick sieht man da Silva sein Alter kaum an. Doch seine Ausweisdokumente geben ihm recht, wenn er behauptet, der älteste Mensch der Welt zu sein. Ein offizieller Rekordhalter ist er dennoch nicht. Denn bisher habe er nicht versucht, sein Alter für die „Guinness World Records“ verifizieren lassen. Dafür müsste auch eine wissenschaftliche Institution sein Alter bestätigen.

Andrelino Vieira da Silva soll 122 Jahre alt sein und wurde dafür von der brasilianischen Regierung geehrt. © @govbrazil/Twitter

Offiziell ist damit die 115 Jahre alte Maria Branyas Morera aus San Francisco die älteste Frau der Welt, seit dem die französische Ordens-Frau Lucile Randon im Januar im Alter von 118 Jahren verstorben war. Der Titel der ältesten Person, die je gelebt hat, gehört Jeanne Louise Calment, deren Leben laut Guinness-Buch der Rekorde 122 Jahre und 164 Tage umfasste. Diese Marke hätte da Silva im Juli dieses Jahres geknackt. Vor kurzem feierte auch die älteste Schildkröte der Welt ihren Geburtstag.

„Geordnetes Leben ohne Exzesse“: Mann feiert 122. Geburtstag

Immerhin erkennen die Behörden das Alter von da Silva an. Vom brasilianischen Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit hat er dafür sogar eine Urkunde erhalten. Ohne ein Blick in seinen Ausweis würde man dem Mann sein Alter kaum anerkennen. Vielleicht der Grund, dass er dieses stolze Alter erreicht hat. Seine Familie führe sein hohes Alter auf „ein geordnetes Leben, sozial geprägt und ohne Exzesse“ zurück.

Nach Feiern war da Silva in diesem Jahr trotzdem nicht. Die Familie habe darauf verzichtet, „weil einige andere Leute in der Familie Probleme haben, also sind wir nicht in der Stimmung für die Party“, wie eine Enkelin von ihm gegenüber dailymail.co.uk zuvor berichtet hatte. Insgesamt sei da Silva der Vater von sieben Kindern. Zudem habe er 13 Enkel und 16 Urenkel.

„Er ist immer noch stark“: Ältester Mann noch fit, trotz überstandener Corona-Erkrankung

Doch trotz seines hohen Alters, scheint er immer noch fit zu sein. Seine Enkelin erklärt: „Er ist immer noch stark.“ Nicht selbstverständlich, denn er habe im stolzen Alter von 121 noch gegen eine ernsthafte Coronavirus-Erkrankung gekämpft und gewonnen. Von Spätfolgen sei bei ihm keine Spur festzustellen. Die Coronakrise war längst nicht die einzige Krise, die er überstanden hat. Neben zwei Weltkriegen, die er miterlebt hat, ist er Zeitzeuge der brasilianischen alten Republik sowie der Militärdiktatur bis hin zur Rückkehr der Demokratie in Brasilien.