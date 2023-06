Tödliche Hai-Attacke in Ägypten: Tigerhai gefangen und seziert – Neue furchtbare Details bekannt

Ein Tourist ist bei einer Hai-Attacke in Ägypten getötet worden. Der Tigerhai wurde von Fischern gefangen. Erste Ergebnisse erschüttern.

Hurghada – Im beliebten Badeort Hurghada (Ägypten) ist ein Mann von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Schreckliche Szenen müssen sich bei dem Vorfall im Roten Meer abgespielt haben. Der gebürtige Russe (23) wurde von einem Tigerhai attackiert und schrie um Hilfe. Ein Rettungsboot versuchte ihn noch zu erreichen – vergeblich. Alles sei blitzschnell gegangen. Das Opfer hatte wohl keine Chance. Augenzeugen berichten von einer „Raubjagd“ im Wasser. Das ägyptische Umweltministerium schrieb auf Facebook: Der Tigerhai habe ein „auffälliges“ Verhalten gezeigt, das zum Angriff geführt habe.

Tödliche Hai-Attacke in Ägypten: Ein Tigerhai (galelcerdo cuvieri) hat einen Touristen im Badeort Hurghada angegriffen und tödlich verletzt (Symbolfoto). © IMAGO/moodboard

Hai-Attacke in Urlaubsparadies: Experten schneiden Raubfisch auf und machen furchtbare Entdeckung

Hai-Angriffe im Roten Meer sind eher selten. So versuchen Experten herauszufinden, was tatsächlich hinter der tödlichen Hai-Attacke in Strandnähe steckt. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie ein Mensch von einem Hai attackiert wird und verzweifelt versucht dem Hai zu entkommen. Es geht alles sehr schnell. Nach der Attacke sei der Hai jedoch in Strandnähe geblieben, Fischer konnten den Tigerhai mit einem Netz einfangen. Der Hai wurde jetzt von Meeresbiologen seziert, wie lokale Medien berichten. Es soll sich demnach um ein weibliches Exemplar gehandelt haben. Laut Al Arabiya wurden in dem aufgeschnittenen Hai-Magen Körperteile des jungen Opfers gefunden. Sonst soll der Magen völlig leer gewesen sein. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Urlaubsparadies Ägypten: Tigerhai tötet Mann (23) am Strand von Hurghada

Tigerhaie leben normalerweise in einer Tiefe von bis zu 20 Metern und ernähren sich von Fischen, zitiert die Webseite einen Meeresbiologen. Der einen Futtermangel als Ursache für das Verhalten eher für unwahrscheinlich hält, da zurzeit ein Fangverbot für Fische herrsche. Haie sind zwar gefürchtet, doch auch am Roten Meer für Touristen eine Attraktion. Um die Tiere anzulocken, werfen Bootsbesitzer tote Schafe oder andere Köder – eigentlich verboten – ins Wasser.

Expeten erklären „auffälliges“ Verhalten von Tigerhai-Weibchen

Es gibt jedoch noch eine weitere Theorie des Experten, wie es zu dem schrecklichen Vorfall vor den Augen vieler Badegäste gekommen sein könnte: Aus Angst vor Männchen oder Feinden könnte sich der weibliche Hai seichteres Gewässer suchen, um zu gebären. Vor der Geburt wäre das Weibchen aufgeregt, weil es Gefahr für sein Neugeborenes ausmachen könnte. Warum der Betrieb am Strand den Tigerhai davon nicht abhielt, ist zunächst noch unklar.

Vergangenes Jahr sind zwei Frauen im Touristen-Hotspot Hurghada bei einem Hai-Angriff getötet worden, darunter eine Österreicherin. Das Opfer wollte nur noch einmal kurz schnorcheln gehen. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien nach einem Hai-Angriff, 2015 kamen so auch ein Deutscher und 2010 eine deutsche Rentnerin ums Leben.