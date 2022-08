41 Tote bei Feuer in Kirche in Ägypten

Von: Lukas Einkammerer

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Bei einem Feuer in einer Kirche in Ägypten sind 41 Menschen ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich 5.000 Gläubige in dem Gebäude befunden haben.

Gizeh - In einer koptischen Kirche in der ägyptischen Stadt Gizeh, die in der Nähe der Hauptstadt Kairo liegt, ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Dabei sollen laut dem ägyptischen Gesundheitsministerium 41 Menschen ums Leben gekommen und 14 weitere verletzt worden sein.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen sich laut örtlicher Quellen zum Zeitpunkt des Feuers rund 5000 Personen in der Abu Sifin Kirche im Stadtteil Imbaba befunden haben. Bei dem aus dem Brand resultierenden Ansturm sollen vor allem Kinder ums Leben gekommen sein.

Weitere Informationen folgen in Kürze.