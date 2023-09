Polizistin kippt Öl über Klima-Aktivistin – Präsidium reagiert auf Video

Eine Polizistin steht unter Verdacht, absichtlich Öl über den Hinterkopf einer Aktivistin geschüttet zu haben. Die Dienststelle schließt Konsequenzen nicht aus.

Mannheim – Eine Polizeibeamte gießt Öl über die offenbar festgeklebte Hand einer Aktivistin, dann geht sie um sie herum und als sie hinter ihrem Rücken steht, passiert es: Ein großer Schwall Öl trifft die Protestierende am Hinterkopf. Die Polizistin geht unbekümmert weiter. Geschehen ist das beim Protest der „Letzten Generation“ in Mannheim am Montag (4. September).

Absichtliche Tat? Polizistin kippt Klima-Aktivistin Öl über den Hinterkopf

Ein Video des Öl-Vorfalls ging kurz darauf in den sozialen Medien viral. Auch die „Letzte Generation“ postete den kurzen Clip auf X (ehemals Twitter). „Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht“, schreibt die Gruppe dazu. War das etwa Absicht? Diesen Vorwurf verkneift sich die Gruppe, versteckt ihn hinter Ironie und einem Äffchen-Emoji.

Direkter will es ein anderer Klima-Aktivist privat wissen. „Bitte sagt, dass das nicht wahr ist, dass eine Beamtin mit Absicht Öl auf eine Aktivstin von ‚Letzte Generation‘ gegossen hat? Wenn das wirklich Absicht war, kann das nicht folgenlos bleiben“, schreibt Ingwar Perowanowitsch.

Polizei prüft Öl-Angriff auf „Letzte Generation“: Präsidium Mannheim schließt Konsequenzen nicht aus

Eine Antwort hat die Polizei Mannheim kurz später gegeben, wenn auch nur eine vorläufige: „Derzeit wird geprüft, ob sich aus dem Verhalten strafrechtliche und disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Beamtin ergeben“, erklärt das Präsidium in einer Pressemitteilung.

Ist der Polizistin die Ölflasche absichtlich übergeschwappt? Das Präsidium Mannheim will die Frage jetzt klären. © Screenshot/Twitter

Im Netz sind die Meinung, wie zu erwarten geteilt. Manche sehen keine Absicht, andere schon. Viele schimpfen über die Polizistin, andere fänden eine absichtliche Öl-Aktion gut. Übergriffe auf Demonstrierende der „Letzten Generation“ ereignen sich bei beinahe jeder Protestaktion.

Aber die Gewalt kommt nicht nur von wütenden Autofahrerinnen und Autofahrern, klagt die Klimagruppe. Auch Polizeigewalt spüren die Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder. Was Beamte teilweise tun, geht sogar manchen Kollegen oder Kolleginnen zu weit. (moe)