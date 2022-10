Google Doodle heute: Das bewegte Leben des Mostafa El-Abbadi

Von: Fabian Raddatz

Das Google Doodle zeigt Mostafa El-Abbadi bei seiner wohl liebsten Beschäftigung. Dem Studieren von Büchern. Rechts daneben im Hintergrund seine wissenschaftliche Leidenschaft: die Bibliothek von Alexandria. © Google | Screenshot

Mit einem Doodle ehrt Google das bewegte Leben und Schaffen des Historikers Mostafa El-Abbadi, der in seiner Heimat nie richtig Anerkennung fand.

Menlo Park – 94 Jahre wäre Mostafa El-Abbadi heute, am 10. Oktober 2022, geworden. Anlässlich seines Geburtstages ehrt ihn Google mit einem Doodle, das den Ägyptologen und Historiker bei seiner vermutlich liebsten Beschäftigung zeigt: dem Schmökern von Büchern. Google zeigt El-Abbadi mit einem Buch in der Hand vor einer großen Bücherwand.

Denn vor allem die berühmte Bibliothek von Alexandria, die im antiken Ägypten eine große Rolle spielte, hatte es dem Gelehrten angetan. Auch sie ist in dem Google Doodle von heute abgebildet. Zu erkennen ist die Bibliothek an der großen Kuppel, hinter dem berühmten Leuchtturm von Alexandria, der im Vordergrund prangt.

Google Doodle heute: Mostafa El-Abbadi lehrte überall auf der Welt

Mostafa El-Abbadi wurde am 10. Oktober 1928 in Kairo geboren. El-Abbadis Vater gründete das College of Letters and Arts an der Universität von Alexandria. Auch El-Abbadi zeigte früh ein Interesse an der Wissenschaft. Mit nur 22 Jahren schloss er sein Studium an der Universität von Alexandria ab – mit Auszeichnung.

Mit einem Stipendium der ägyptischen Regierung in der Tasche studierte El-Abbadi fortan an der englischen Elite-Universität Cambridge griechisch-römische Geschichte. Das Studium schloss er mit einem Master ab, danach erwarb er sich seinen Doktortitel erwarb. Er kehrte an die Universität von Alexandria zurück, um dort zunächst als Dozent und später als Professor für griechisch-römische Studien arbeitete.

Google ehrt Mostafa El-Abbadi heute mit einem Doodle: Seine Liebe galt der Bibliothek

Zeit seines Lebens forschte El-Abbadi – neben seinem Fachgebiet, der Bibliothek von Alexandria – noch zu der übrigen Geschichte seines Heimatlandes. Als Ägyptologe hielt El-Abbadi zahlreiche Vorträge über das antike Ägypten auf der ganzen Welt, war dabei auch in Deutschland zu Gast.

Immer wieder regte El-Abbadi an, die Bibliothek von Alexandria wieder aufzubauen. 1984 sollte es dann wirklich geschehen: Nachdem El-Abbadi die ägyptische Regierung überzeugen konnte, und unter anderem die UNESCO für die Finanzierung des 220 Millionen Dollar teuren Projekts gewann – konnte der Bau 1988 starten. 14 Jahre später fand die Eröffnung statt.

El-Abbadi fand in seiner Heimat nie Anerkennung

Obwohl prominente Staatsfiguren aus aller Welt zu der Eröffnung 2002 kamen, fehlte eine wichtige Person: Mostafa El-Abbadi. Er war nicht eingeladen worden. Die damalige ägyptische Regierung unter Hosni Mubarak beanspruchte die Gründung der neuen Bibliothek für sich und ließ El-Abbadi keine Anerkennung zukommen.

Wir müssen lernen, alles wie es ist zu betrachten“

Professor Mostafa El-Abbadi starb mit 88 Jahren an einem Herzinfarkt. Was ihn in seinem Heimatland verwehrt wurde, erhielt El-Abbadi eher außerhalb. Ein paar Wochen nach seinem Tod ehrten ihn internationale Zeitungen – darunter die New York Times und The Economist. So wie auch heute das Google Doodle vom 10. Oktober 2022.

Und auch das Goethe-Institut in München schreibt: „Professor El-Abbadi hat uns vieles hinterlassen. Er hat uns beigebracht, wie wir unsere Vergangenheit und unsere Geschichte wiederbeleben können. Gefragt, welche Lehren wir aus der Geschichte der alten Bibliothek schließen können, antwortete er: ‚Wir müssen lernen, alles wie es ist zu betrachten, und nicht wie wir angewiesen werden.‘“

