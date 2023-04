ABBA trauert: Langjähriger Gitarrist stirbt nach Krebserkrankung

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Die schwedische Popband ABBA trauert um ihren Gitarristen. Lasse Wellander ist im Alter von 70 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.

Göteborg/München – Der langjährige ABBA-Gitarrist Lasse Wellander ist tot. Der Musiker soll laut einem Bericht am Karfreitag im Alter von 70 Jahren gestorben sein. Das schrieb die schwedische Zeitung Göteborgs-Posten am Sonntagabend (9. April) unter Berufung auf Angaben der Familie. Wellender spielte seit 1974 in zahlreichen Songs der schwedischen Popband mit, war an Album-Aufnahmen beteiligt und spielte bei den größten ABBA-Tourneen mit.

ABBA-Gitarrist Lasse Wellander ist tot: „Sehr vermisst und niemals vergessen“

Zuvor teilten die Angehörigen von Lasse Wellander auf seiner Facebook-Seite mit, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei. Er sei ein herausragender Musiker gewesen und vor allem „ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Großvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann“, schrieben die Angehörigen auf seiner Facebook-Seite.

Der schwedische Gitarrist Lasse Wellander ist tot. © Screenshot Facebook/Lasse Wellander

Auch die vier ABBA-Mitglieder sind von Wellanders Tod betroffen. „Wir erinnern uns an die freundlichen Worte, den Sinn für Humor, das lächelnde Gesicht und die musikalische Brillanz des Mannes, der so eine wichtige Rolle in der Geschichte von ABBA gespielt hat“, sagten die schwedischen Musikerinnen und Musiker der britischen Nachrichtenagentur PA. „Er wird sehr vermisst und niemals vergessen werden“, ergänzten sie.

Gitarrist Lasse Wellander verstorben: Er begleitete ABBA auf vielen Alben und Tournees

Wellander wurde 1952 in Schweden geboren und fing im Alter von elf Jahren an, Gitarre zu spielen, wie er auf seiner eigenen Website teilte. Bevor er bei ABBA war, spielte er bereits in anderen Bands mit. In den 70er-Jahren lernte er dann die beiden ABBA-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus kennen. Seitdem begleitete er die Band über viele Jahre hinweg auf mehreren Alben und Tourneen.

Er wirkte auch an den Soundtracks der „Mamma-Mia“-Filme mit und auf dem im November 2021 veröffentlichten ABBA-Album „Voyage“. Außerdem spielte er mit anderen schwedischen Künstlern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad. (vk/dpa)