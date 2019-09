Stau auf der A8: Fahrtrichtung München nach tödlichem Unfall gesperrt

Kilometerlanger Stau

Bei einem Unfall auf der A8 ist am Donnerstagmorgen ein Mensch gestorben. Auf der Autobahn bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 8 ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Unweit von Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) seien gegen 8.30 Uhr zwei Lastwagen zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit.

Die Autobahn wurde anschließend in Richtung München gesperrt. Deshalb bildete sich ein kilometerlanger Stau. Zur Ursache des Unfalls gab es zunächst keine Informationen.

