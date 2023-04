„Wow, Gänsehaut“: 93-Jähriger absolviert seinen elften Marathon

Von: Yasina Hipp

Bewegung an der frischen Luft hält fit und ist gesund. Charly Bancarel ist dafür ein Musterbeispiel. Im Alter von 93 Jahren absolviert er regelmäßig lange Läufe.

Paris – „Man hört nicht auf, wenn man älter wird, aber man wird älter, wenn man aufhört“, diese weisen Worte verliert der 93-jährige Charly Bancarel gegenüber dem französischen Nachrichtennetzwerk franceinfo.fr. Mit „Aufhören“ bezieht er sich hierbei auf das Joggen. Bancarel ist ein passionierter Läufer, trotz seines hohen Alters. Immer wieder stellt er das bei Großveranstaltungen unter Beweis. So auch beim diesjährigen Paris-Marathon. Ein Video zeigt, wie es Bancarel unter tosendem Applaus ins Ziel schafft.

Paris-Marathon: Charly Bancarel läuft 42,195 Kilometer in Paris

Der ehemalige Direktor eines Transportunternehmens hält sich auch mit 93 Jahren noch fit. Viermal pro Woche schlüpft er in seine Laufschuhe und absolviert „sieben, acht, zehn Kilometer, ein Dutzend Kilometer, das hängt von der Form ab“, so Bancarel. Und auch vor der Königsdisziplin, den 42,195 Kilometern schreckt er nicht zurück. Zum 46. Mal fand am Wochenende (2. April) der Paris-Marathon statt. Charly Bancarel ging als einer von 51 000 Teilnehmenden an den Start. Und das schon zum elften Mal.

Der 93-jährige Charlie beim Zieleinlauf seines elften Marathons. © Screenshot/TikTok/Lemediapositif

Bei den Männern war der Äthiopier Abeje Ayana mit einer Zeit von 2:07:15 Stunden der schnellste. Bei den Frauen setzte sich Helah Kiprop aus Kenia mit einer Zeit von 2:23:19 Stunden durch. Der schnellste Deutsche war René Höchenberger aus Kempten im Allgäu. Er kam nach 2:21:26 Stunden ins Ziel. So schnell war Charly Bancarel natürlich nicht, aber die Zeit ist bei dem 93-Jährigen auch mehr als zweitrangig.

93-Jähriger wird für Marathon-Teilnahme bejubelt

Nicht nur im Video selbst ist der Respekt für die Leistung des 93-Jährigen zu sehen und zu hören. Auch im Internet zollen ihm zahlreiche Menschen Anerkennung. Knapp drei Millionen Mal wurde der kurze TikTok-Clip bereits geklickt. „Wow Gänsehaut, das schafft nicht jeder“, „Sowas macht mich glücklich“, „Was ein Vorbild“, „Eine schöne Lektion fürs Leben, bravo!“ und „Chapeau“ äußern sich nur einige der unzähligen User.

