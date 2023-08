28-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung auf Kirmes

Die Polizei ermittelt im Fall eines niedergestochenen jungen Mannes in Wittlich. © Lino Mirgeler/dpa

Auf einer Kirmes kam es zu Streit zwischen den Besuchern. Ein junger Mann wurde niedergestochen und starb. Die Polizei sucht nach Augenzeugen.

Wittlich/Trier - Bei einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in der Innenstadt von Wittlich in Rheinland-Pfalz hat ein 28-Jähriger eine tödliche Stichverletzung erlitten. Zu der Tat soll es am frühen Samstagmorgen im Festbereich gekommen sein, wie die Polizei in Trier mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen entfernte sich kurz darauf eine Gruppe von zwei Männern und zwei Frauen. Einer der Männer habe eine blutende Verletzung im Bereich des Gesichtes, womöglich an der Stirn, hieß es. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Die Arbeiten der Ermittler am Tatort dauern noch an. Die Beamten baten, den Tatortbereich zu meiden. dpa