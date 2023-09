15 Leute aus anderen Ländern teilen, woran sie denken, wenn sie „Deutschland“ hören

Von: Michelle Anskeit

Die Urlaubssaison geht langsam vorbei und frage ich mich, wie viele Menschen ihre freie Zeit wohl dieses Jahr in Deutschland verbracht haben. Gibt es jetzt ein paar mehr Touris, die verstehen, dass wir nicht nur aus Bayern bestehen und auch mehr zu bieten haben als Currywurst und Lederhosen? Das wäre nett, besonders wenn man an so manche verrückte Frage über Deutschland denkt, die Leuten echt so im Ausland gestellt wurden.



Generell frage ich mich, wie sehr die typischen Klischees und Vorurteile, die man mit Deutschland assoziiert, in den Köpfen der Menschen verwurzelt sind. Genau dazu hat u/furryMoritz auf Reddit die Frage gestellt: „Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Deutschland denkt?“



Einige der Antworten haben mich wirklich überrascht und vielleicht geht es dir ja genauso:

1. „Ich wohne in den Niederlanden und reise oft nach Deutschland. Mein erster Gedanke ist: Vergiss nicht wieder, Bargeld mitzunehmen.“

-Level-Region-2410

2. „Sie würden lieber ihr Englisch üben, als mir dabei zuzuhören, wie ich mein Deutsch übe. LOL.“

-ChaoticFluffiness

3. „Deutsche Ingenieurskunst.“

-Lulz027

Viele denken bei Deutschland an unsere Automobilindustrie. © IMAGO/Xin Mengchen

4. „Als Erstes kommt mir der Holocaust in den Sinn, aber dann denke ich an Merkel und das deutsche Volk, das Flüchtlinge aufnimmt, und an das Verbot von Hatespeech in Deutschland.“

„Im Grunde sind es Gedanken darüber, dass Deutschland seinen Worten Taten folgen lässt und sich bemüht, besser zu sein und besser zu werden.“



-Nervous_Diver9522

5. „Bier! Das in diesen großen, tollen Krügen. (Ich will übrigens so einen haben.)“

-ShadyShaina

6. „Als Einwanderer in Deutschland würde ich sagen, Dokumentation und Bürokratie.“

-RayTrader03

Deutschland und die Bürokratie sind ein Herz und eine Seele ... © blickwinkel/IMAGO

7. „Oktoberfest.“

-ApprehensivePepper98

8. „Eine geordnete, effiziente Gruppe von Menschen, die nicht lachen.“

-NoMooseSoup4You

9. „Gute öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe irgendwo gehört, dass Deutschland Amerika in dem Punkt um Jahrzehnte voraus ist.“

-Seanishungry117

Einige Deutsche würden da definitiv nicht zustimmen, aber unser Verkehrsnetz ist im Vergleich mit anderen wirklich gut. © Rüdiger Wölk/Imago

10. „Die schlimmsten Touristen, die es gibt.“

-Anonym

11. „Rindfleischettiketierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.“

-Teberius

12. „Der Schwarzwald! Auf unserem Flug nach Ungarn im letzten Jahr saß ich neben einem sehr netten Deutschen, der gerade aus Australien zurück nach Hause flog, nachdem er so lange wegen COVID dort festsaß.“

„Die Art, wie er darüber sprach, hat mich so neugierig gemacht, dass ich auch dorthin wollte. Ich habe die Reise für Anfang nächsten Jahres gebucht und kann es kaum erwarten, dorthin zu fahren!“



-captincooked

Wirklich schön! © IMAGO/imageBROKER/Harry Laub

13. „Schlösser, Glühwein, tolle Urlaubserinnerungen, Weihnachtsgans.“

-StructureNo3388

14. „Eine wütende Sprache.“

-Anonym

15. „David Hasselhoff.“

--PrideofLowell-

