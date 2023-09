13 Dinge, die Deutsche im Ausland mehr vermissen als Bernd - Das Brot

Deutsch ist manchmal doch okay

„Die Stufentoilette in der man sein Werk begutachten kann nach dem Kacken.“

Wir haben schon öfter darüber berichtet, was Menschen aus dem Ausland über Deutschland denken. Aber ganz ehrlich? Das geht auch umgekehrt. Für viele Deutsche gibt es nämlich einiges an Deutschland zu vermissen, wenn sie nicht zu Hause sind.



Das hat sich wohl auch Redditor u/neboda gedacht und die FragReddit Community gefragt: „Was ist ein absoluter nobrainer, den es im Ausland nicht gibt?“

Hier die am meisten genannten Antworten, die ich genauso unterschreiben kann:

1. „Einzel-Bettdecken. Also normale Bettdecken für uns. In so vielen Ländern teilen sich Menschen in Doppelbetten die Decken, beschweren sich permanent darüber, dass es zu kalt oder zu warm ist. Aber wehe, man erklärt das hiesige Modell: Wie unromantisch sind doch einzelne Decken!“

-u/pinzi_peisvogel

2. „Pfand: es schmerzt jedes Mal im Ausland seine Plastikflasche einfach wegzuschmeißen. Besonders in Hotels mit kleinen Mülleimern merkt man, wie groß so eine 1,5 l-Flasche doch ist. Zudem sieht man mehr Flaschen und Dosen irgendwo rumliegen.“

+ Pfand ist eine deutsche Währung! © Gottfried Czepluch/IMAGO

3. „Rauchverbot: nach 2 Wochen im Balkan danke ich den Politikern, die für das Rauchverbot gesorgt haben. Grade in Restaurants ist es echt eine Zumutung, wenn du die ganze Zeit von der Seite vollgequalmt wirst. Nichtraucherbereiche gibt es hier kaum, selbst in Kurorten nicht ...“

-u/neboda

4. „Gescheites Brot. ‚What do you mean the bread is sweet? Thats normal bread.‘“

-u/Donkster

+ Ich will einfach nur Brot, BITTE! © Sandra Keck/Einfach Tasty

5. „Die Stufentoilette in der man sein Werk begutachten kann nach dem Kacken. Hab das bis jetzt nur in Deutschland gesehen.“

-u/german_big_guy

6. „Gesetzliche Krankenversicherung.“

-u/Illustrious-Fuel6819

7. „Butterbrezeln beim Bäcker. Dafür muss man Deutschland theoretisch gar nicht verlassen. Sobald man sich im nördlichen Teil aufhält, bekommt man die nicht mehr.“

-u/great_artorias

8. „Haftpflichtversicherung. Gerade als Familie ist die so krass billig und man vermeidet schon einiges an Ärger und beschädigten Freundschaften.“

-u/Horst_Halbalidda

9. „Quark - Ich verstehe nicht, wie man außerhalb vom DACH-Gebiet außer mit Eiweißpulver und Fleisch auf sein Eiweiß kommt. Es gibt zwar oft Cotton Cheese, also Hüttenkäse, aber der klassische Quark fehlt.“

-u/Pinguinteddy

10. „Fenster auf Kipp.“

-u/MacMaizer

+ Ich sag nur: Stoßlüften!!!!!! zwischendurch nicht vergessen. © Roman Möbius/Imago

11. „Frauenparkplätze. Ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding. Auf der einen Seite ist es gut, dass sie mehr Sicherheit bieten, da besser beleuchtet und videoüberwacht, aber eigentlich ist es auch schade, dass sowas anscheinend als nötig angesehen wird.“

-u/ilikedanishfilms

12. „Geld überweisen an Privatpersonen, bzw. Daueraufträge statt Schecks. Das ist zumindest, was ich aus den USA gehört habe.“

-u/sandrocket

13. „TÜV, wenn mich nicht alles täuscht ... Zumindest nicht so streng und gründlich und sicher.“

-u/Rice_Nugget

Einige Antworten wurden der Verständlichkeit halber gekürzt und/oder bearbeitet.

Rubriklistenbild: © Rene Traut/Imago/blickwinkel/Imago